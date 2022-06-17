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Giriş Tarihi: 17.6.2022 14:48

Sadio Mane, Bayern Münih'e imza atmak üzere

Sadio Mane, Bayern Münih’e imza atmak üzere

Liverpool'un Senegalli futbolcusu Sadio Mane'nin Almanya şampiyonu Bayern Münih'e transferinin bitme noktasına geldiği öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli yıldız Sadio Mane'nin takımdan ayrılmak üzere olduğu belirtildi.

Sky Sports'un haberine göre; daha önce Sadio Mane ile prensip anlaşmasına varan Almanya şampiyonu Bayern Münih, reddedilen ilk teklifinin ardından Liverpool'a 50 milyon euro önerdi ve İngiliz ekibi ile anlaşma aşamasına geldi.

2016 yılında Southampton'dan Liverpool'a 41 milyon euro karşılığında transfer olan Sadio Mane, çıktığı 269 maçta 120 gol 37 asistlik katkı sağladı.

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Sadio Mane, Bayern Münih'e imza atmak üzere
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