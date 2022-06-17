Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni sezon forması tanıtıldı! İşte fiyatı...

Galatasaray'ın 2022/23 sezonunda iç sahada giyeceği formalar tanıtıldı.
Yeni sezon forma tanıtımında tesis çalışanları, kadın futbol takımı ile Kerem ve Berkan Kutlu poz verdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda, "Ali Sami Yen'de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi! Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre" ifadeleri kullanıldı.
Formaların 800 TL'den satışa çıktığı belirtildi.