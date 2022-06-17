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Giriş Tarihi: 17.6.2022 12:48 Son Güncelleme: 17.6.2022 12:51

Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer sözleri! "Temas halindeyiz"

Uğurcan Çakır’ın menajerinden transfer sözleri! Temas halindeyiz

Şampiyon Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya transfer olmak istediğini itiraf etmişti. Başarılı kalecinin menajeri olan Necdet Çakır, Uğurcan için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır'ın bonservis bedeli ne kadar? İşte o açıklamalar...

Trabzonspor'un başarılı kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır'ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Başarılı kalecinin menajeri olan Necdet Çakır, Uğurcan'a 4 büyük ligden teklifler olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"UĞURCAN İÇİN VERİLECEK BONSERVİS 10-15 EURO ARASI"

"Uğurcan'a 4 büyük ligden teklif olmasa da ilgi var. Temsilcilerle temas halindeyiz. Uğurcan için verilecek bonservis 10-15 milyon Euro arası, üstü olmaz."

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır'a teklif var mı? Bonservis bedeli...

Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık. Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, burada kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu.

Maalesef ligimiz çok değerli değil. Maçlarımız, derbiler harici çok fazla takip edilmiyor. Milli takımımız da UEFA Uluslar Ligi'nde C klasmanında. Aksi takdirde daha yüksek rakamlardan bahsedebilirdik.

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Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer sözleri! "Temas halindeyiz"
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