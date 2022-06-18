Abdülkerim Bardakçı: Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı istiyorum

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor ile duraklamaya giren görüşmeler yeniden hız kazandı.
27 yaşındaki oyuncu için daha önce yaptığı 30 milyon TL'lik teklife olumsuz yanıt alan Siyah-Beyazlılar, Abdülkerim'in Konya yönetimiyle yaptığı görüşme sonrası bir kez daha harekete geçti.
EMİRHAN İMZA
Beşıktaş'ta geçtiğimiz sezon A Takım'da forma giymeye başlayan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Emirhan İlkhan'ın 1 yıl kalan sözleşmesi uzatıldı.
Siyah-Beyazlı kulüp, 18 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar kontrat yaptı. İmza töreninde Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ hazır bulundu.
Başkan Çebi, Emirhan'a başarılar diledi. Ümit Milli Takım'da da ter döken genç oyuncu, Beşiktaş'ta geçen sezon 11 lig maçına çıkarken 1 gol kaydetti.