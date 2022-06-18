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Giriş Tarihi: 18.6.2022 14:21 Son Güncelleme: 18.6.2022 14:29

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza transferinde rakipleri PSV, Club Brugge ve Bologna

Fenerbahçe’nin Vinicius Souza transferinde rakipleri PSV, Club Brugge ve Bologna

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Vinicius Souza'ya birçok talip var. Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için PSV, Club Brugge ve Bologna ile yarışacak.

Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Vinicius Souza'nın kapısında deyim yerindeyse kuyruk var. 23 yaşındaki merkez orta sahayı en az üç kulüp isterken oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesinin zor göründüğü ifade edildi. Vinicius Souza'nın bonservisi Lommel'in elinde bulunuyor.

Belçika takımı Mechelen ile kiralık sözleşmesi sona eren Vinicius Souza'ya Fenerbahçe'nin talip olduğu ve transfer görüşmesi yaptığı öne sürülmüştü. Belçika basını bonservisi bir başka Belçika ekibi Lommel'in elinde bulunan oyuncuya PSV, Club Brugge ve Bologna'dan da teklif olduğunu ve Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesinin zora girdiğini iddia etti. (Akşam)

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Fenerbahçe'nin Vinicius Souza transferinde rakipleri PSV, Club Brugge ve Bologna
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