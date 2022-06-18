Fenerbahçe’nin Vinicius Souza transferinde rakipleri PSV, Club Brugge ve Bologna

Belçika takımı Mechelen ile kiralık sözleşmesi sona eren Vinicius Souza'ya Fenerbahçe'nin talip olduğu ve transfer görüşmesi yaptığı öne sürülmüştü. Belçika basını bonservisi bir başka Belçika ekibi Lommel'in elinde bulunan oyuncuya PSV, Club Brugge ve Bologna'dan da teklif olduğunu ve Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmesinin zora girdiğini iddia etti. (Akşam)