Fenerbahçe’nin yeni transferi Lincoln Henrique’den Jorge Jesus sözleri

Fenerbahçe'de kendini evinde gibi hissettiğini belirten Brezilyalı futbolcu, transfer süreci hakkında, "Beni isteyen başka takımlar da vardı ama ben Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca buraya gelmek istedim. Türkiye'ye daha önce gelmiştim ve burada başarılı bir sezon geçirmiştim. O sezonun ardından Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak isterdim. O zaman mümkün olmadı ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde devam ettirdim ve bugün bunun karşılığını aldım. İyi çalışmalarımın karşılığında buraya geldim. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus ile transferinden önce konuştuğunu aktaran Lincoln Henrique, şunları kaydetti:

"Zaten daha önce ona karşı oynamıştım. Jesus'la çalışacağım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bu takımda herkesin öyle hissettiğini düşünüyorum böyle bir hocayla çalışma imkanımız olduğu için. Gerçekten oyuncudan en iyisini çıkartan bir hoca kendisi. Herkesten aynı şeyi istiyor. Gerçekten harika bir insan, harika bir teknik direktör. Hiç şüphe yok ki onunla bu sezonumuz güzel geçecek. Onun futbol hayatında detaylar çok önemli. Her zaman detaylar fark oluşturur. O yüzden böyle bir hocayla çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olmamız gerekiyor. Kendisi detaylara çok önem veriyor. Detayları sürekli bize açıklıyor. Neredeyse mükemmeliyetçi. Oyuncunun içinden daima en iyisini çıkarmaya çalışıyor. Hiç şüphe yok ki bu şekilde başarı gelecektir."