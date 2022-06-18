Galatasaray altyapısından yetişerek Avrupa'ya açılan Ozan Kabak için bu kez de Nice devreye girdi.

Bild'in haberine göre; Nice, bonservisi Schalke 04'te yer alan Ozan Kabak için 6 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Schalke 04, Kabak için 8 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor. Ozan Kabak geçirdiği sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezonun yaklaşık son iki ayında forma giyememişti.