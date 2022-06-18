Galatasaray altyapısından yetişerek Avrupa'ya açılan Ozan Kabak için bu kez de Nice devreye girdi.
Bild'in haberine göre; Nice, bonservisi Schalke 04'te yer alan Ozan Kabak için 6 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Schalke 04, Kabak için 8 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor. Ozan Kabak geçirdiği sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezonun yaklaşık son iki ayında forma giyememişti.
GALATASARAY'A 11 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Milli futbolcu Ozan Kabak 2019'un Ocak ayında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray 'dan Stuttgart'a transfer olmuş 6 ay sonra 15 milyon euroya Schalke'nin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz sezon Norwich formasıyla Premier Lig'de 11 maça çıkan Milli oyuncu, bir önceki yıl yarım dönem kiralık olarak Liverpool'da görev yapmıştı.