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Giriş Tarihi: 18.6.2022 09:13

İşte 'Yapay Zeka'nın detayları! Ofsayt gözden kaçmayacak

İşte ’Yapay Zeka’nın detayları! Ofsayt gözden kaçmayacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin uygulamaya sokmak istediği 'Yapay Zeka'nın detayları belli oldu. Stadyum çatısındaki ve sahadaki kameralar oyuncu başına dakikada 3 bin kontrol yaparak ofsaytları otomatik belirleyecek.

Ankara'da yapılan seçime tek aday olarak giren ve 209 oyun 158'ini alarak bir yıl süreyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Mehmet Büyükekşi, yeni dönemi başlatmak için düğmeye bastı. Göreve gelirken hakemlere güven sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini kaydeden Büyükekşi, yapay zekayı işin içine sokacaklarını belirtmişti. İşte Başkan'ın sözünü ettiği yapay zeka ile ilgili merak edilenler:

BU SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak bu sistemde statların çatısına 10 kamera yerleştirilecek. Sahadaki kameralar ve sensörler, saniyede 30 veri noktasını takip ederek oyuncu başına dakikada 3 bin otomatik kontrol yapacak. Böylece VAR'daki hakemler ofsayt kontrolünde çizgiyi kendi çekip gözle hesap yapmak zorunda kalmayacak. Sistem otomatik olarak kimlerin ofsaytta olduğunu belirleyecek. Hakemlerin gözden kaçırdığı pozisyon olursa yine sistem tespitte

GÖREV DAĞILIMI HAFTAYA
Bu arada TFF'de Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yeni yönetimde görev dağılımı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Büyükekşi'nin yönetimindeki isimler şöyle:

Alkın Kalkavan, Murat Aksu, Hamit Altıntop, Yusuf Günay, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can, İbrahim Burkay, Nüket Küçükel Ezberci, İdil Suher, Müslüm Özmen, Yalçın Orhan, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan

İKİNCİ İSTİFA ÇAĞRISI...
TFF'deki seçim sonrası Başkan Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurulları istifaya davet etmesi üzerine, bazı kurul başkan ve üyeleri görevi bırakmıştı. TFF dün de çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan ve üyeler için istifa davetini yineledi.

STEFAN KUNTZ İLE ZİRVE
Göreve başlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yakın zaman içinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bir araya gelecek. Ay-Yıldızlı ekip hakkında detaylı bir rapor isteyecek olan Büyükekşi, çalışmalar hakkında da bilgi alacak.

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İşte 'Yapay Zeka'nın detayları! Ofsayt gözden kaçmayacak
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