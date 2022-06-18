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Giriş Tarihi: 18.6.2022 14:35

Son dakika: Brezilya'dan Andreas Pereira - Beşiktaş iddiası

Son dakika: Brezilya’dan Andreas Pereira - Beşiktaş iddiası

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda yapılan transferlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basını, Siyah -Beyazlılar'ın Manchester United forması giyen Andreas Pereira'yla ilgisi olduğunu iddia etti.

Kara Kartal, transfer çalışmalarına devam ederken Brezilya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş 'ın hedefinde, Manchester United'dan merkez orta saha Andreas Pereira olduğu bildirildi.

Brezilya Milli Takımı'nın da formasını 1 kez giyen Pereira, geçen sezon Brezilya Ligi'nde Flamengo forması giydi. Belçika basını, Belçika doğumlu futbolcuyu Beşiktaş'ın istediğini aktardı.

Pereira'nın 7.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Manchester United altyapısından yetişen futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. (Fanatik)

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Son dakika: Brezilya'dan Andreas Pereira - Beşiktaş iddiası
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