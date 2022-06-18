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Giriş Tarihi: 18.6.2022 09:46 Son Güncelleme: 18.6.2022 10:08

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dev zam bile taraftarı durdurmadı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dev zam bile taraftarı durdurmadı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kombineler büyük bir ilgi gördü. 8 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe’de taraftarlar, fiyatların yüzde yüzden fazla artmasına rağmen kombinelere hücum etti

Süper Lig'de 8 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, hasrete artık son vermenin peşinde. Kadroya katılan isimlerle transfere hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, kombinelere yüzde yüzden fazla zam yapmasına rağmen taraftardan büyük destek gördü.

Takımın başına getirilen Jorge Jesus ile heyecan yaşayan Fenerbahçeli futbolseverler, sahadaki şovu tribünden izlemek ve oyunculara tam destek vermek istiyor. Bu nedenle taraftarlar kombinelerdeki fiyat artışına aldırış etmeden dün gece 04.00'ten itibaren Ülker Stadyumu'na giderek uzun kuyruklar oluşturdu. Kombine satışlarında rekor gelir hedefleniyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dev zam bile taraftarı durdurmadı!
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