Süper Lig'de 8 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, hasrete artık son vermenin peşinde. Kadroya katılan isimlerle transfere hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, kombinelere yüzde yüzden fazla zam yapmasına rağmen taraftardan büyük destek gördü.
Takımın başına getirilen Jorge Jesus ile heyecan yaşayan Fenerbahçeli futbolseverler, sahadaki şovu tribünden izlemek ve oyunculara tam destek vermek istiyor. Bu nedenle taraftarlar kombinelerdeki fiyat artışına aldırış etmeden dün gece 04.00'ten itibaren Ülker Stadyumu'na giderek uzun kuyruklar oluşturdu. Kombine satışlarında rekor gelir hedefleniyor.