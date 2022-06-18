Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus oyuncularına seslendi! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"
Giriş Tarihi: 18.6.2022 15:26 Son Güncelleme: 18.6.2022 15:33

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus oyuncularına seslendi! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus oyuncularına seslendi! Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Çalışma sonrası oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve taktik çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin antrenman temposundan ve çalışma azminden memnun kalan Jesus, bir haftalık süreç için oyuncularını tebrik etti. Çalışma sonrası oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister, yarın dinlenin pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

TYT soruları 2022 kitapçığı ne zaman yayınlanır, saat kaçta? ÖSYM ile YKS 2022 TYT soruları ve cevapları ile Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe
YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve YDT ile AYT kaç dakika sürecek? 2022 YKS ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA YAPILDI! Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor! 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli zammı belli oluyor!
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
YKS sınavında Oje yasak mı, protez tırnak, küpe, para akbil ile girilebiliyor mu? 2022 YKS sınavında neler yasak, dışarıdan kalem getiriliyor mu?
SON DAKİKA: Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 temmuz Asgari ücret zammı hesaplandı: Masada 6 bin 500 TL var!
Son dakika | Putin'den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD'ye tarihi rest...
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri bu sene ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus oyuncularına seslendi! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA