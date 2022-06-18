Galatasaray'da 2. kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve ekibi bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Özbek teknik direktör açıklamasında bulundu.



"Teknik direktör konusu önümüzdeki hafta belli olur" diyen Dursun Özbek; açıklamasında, "Seçileli bir hafta oldu, mazbatayı alalı da 3-4 gün oluyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta onların meyvelerini toplamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan transfer konuları için de soru sorulan Dursun Özbek, "Transfer dönemi uzun, seçimin 11 Haziran'a gelmesi nedeniyle zaman kaybı var ama onu telafi etmeye çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı, 100. yılda en iyi sonuçları almak üzere yoğun bir çalışma içindeyiz. Taraftarlarımızın bizden beklentileri var, onları da memnun edecek bir yıl geçmesini umut ediyorum" diye konuştu.