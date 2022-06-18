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Giriş Tarihi: 18.6.2022 16:44 Son Güncelleme: 18.6.2022 17:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek’ten teknik direktör açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör açıklamasında bulundu.

Galatasaray'da 2. kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve ekibi bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Özbek teknik direktör açıklamasında bulundu.

"Teknik direktör konusu önümüzdeki hafta belli olur" diyen Dursun Özbek; açıklamasında, "Seçileli bir hafta oldu, mazbatayı alalı da 3-4 gün oluyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta onların meyvelerini toplamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan transfer konuları için de soru sorulan Dursun Özbek, "Transfer dönemi uzun, seçimin 11 Haziran'a gelmesi nedeniyle zaman kaybı var ama onu telafi etmeye çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı, 100. yılda en iyi sonuçları almak üzere yoğun bir çalışma içindeyiz. Taraftarlarımızın bizden beklentileri var, onları da memnun edecek bir yıl geçmesini umut ediyorum" diye konuştu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması!
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