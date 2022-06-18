Giriş Tarihi: 18.6.2022 21:37Son Güncelleme: 18.6.2022 21:53
Son dakika: TFF, gelecek sezon için yabancı oyuncu sayısı kararını açıkladı!
ABONE OL
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de gelecek sezon için yabancı oyuncu kararını açıkladı. TFF, geçen sezon olduğu gibi 8+6 yabancı kuralının gelecek sezonda da uygulanacağını açıkladı.
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de gelecek sezon için yabancı oyuncu kararını açıkladı. TFF, geçen sezon olduğu gibi 8+6 yabancı kuralının gelecek sezonda da uygulanacağını açıkladı.