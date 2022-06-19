Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'dan kombine atağı
Giriş Tarihi: 19.6.2022 12:33

Altay'dan kombine atağı

DHA
Altay’dan kombine atağı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi maddi kaynak arayışlarını sürdüren Altay'da yönetim 2022-2023 sezonu kombine biletlerini erken satışa çıkardı.

Yeni sezon iç saha maçlarını geçen sezon kapılarını açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacak siyah-beyazlılar, kombine gelirleriyle finansman sağlamayı planlıyor. Altay'da 97 adet satışa sunulacak VIP B tribün kombine fiyatı 10 bin 250 TL, 425 adet satılacak VIP A-C tribünü 5 bin 250 TL olarak belirlendi. Siyah-beyazlılar, 4 bin 468 adet numaralı tribün kombinesini 545 TL'den, 5 bin 637 adet maraton tribünü kombinesini ise 340 TL'den satışa çıkardı.

Altay yeni sezon için toplam 10 bin 627 adet kombine bilet satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Altaylı taraftarların tüm kombineleri tüketmesi halinde kulüp kasasına 7.5 milyon TL girecek. Haziran ayı için belirlenen bu fiyatların temmuz ve ağustos aylarında güncellenerek yükseltileceği öğrenildi. Son genel kurulda toplam borcu 371 milyon TL olarak açıklanan İzmir temsilcisinde transfer yasağının sürmesi nedeniyle kadrodaki sözleşmeleri sona eren oyuncuları elinde tutmayı hedefleyen yönetim, kombine gelirlerinin yanı sıra yardım kampanyası düzenleyerek gelir elde etmeyi planlıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS AYT SORULARI 2022 ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? TYT soruları ve cevapları 2022: ÖSYM ile Matematik, Türkçe, Coğrafya soru kitapçığı ve cevap anahtarı
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için detaylar belli oldu! 2022 Temmuzda Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? YKS AYT oturumu ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
YKS SINAV BAŞARI DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI: Kalem duası okunuşu! YKS, AYT, TYT ve sınavda başarı için okunacak dualar
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'dan kombine atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA