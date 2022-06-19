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Giriş Tarihi: 19.6.2022 15:53 Son Güncelleme: 19.6.2022 15:56

Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut başkan adaylığını açıkladı!

AA
Çaykur Rizespor’da İbrahim Turgut başkan adaylığını açıkladı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da iş insanı İbrahim Turgut, yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adayı olduğunu duyurdu.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, istişare ve görüşmeleri neticesinde hizmet etmekten onur duyduğu şehre spor alanında da katkı sunabilmek amacıyla çok saygın bir göreve talip olduğunu belirtti.

Genel kurulun uygun görmesi durumunda 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren her saniyesini büyük sorumlulukla üstleneceği mücadeleye başlayacağını kaydeden Turgut, "Sadece Rize ve ülke genelinde değil, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan hemşerilerimizi ve camiamıza değer verenleri en iyi şekilde temsil edebilmek, onların gurur duymalarını sağlayabilmek için çok çalışacağız. Çok değerli yol arkadaşlarımla birlikte aldığımız sorumluluğun bilincini her koşulda taşıyacağımızdan şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor camiasına seslenen Turgut, şunları kaydetti:

"Beklentilerinizi biliyoruz. Camiamızın hak ettiği başarılara ulaşabilmesi için kararlılık, azim ve büyük bir tutkuyla görev yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Yeniden Süper Lig'e ulaşmak ve kalıcı olabilmek için gerekli tüm planlamalarımızı başarıyla uygulayacağımızı bilmenizi istiyoruz. Her koşulda gönlü memleketinde bulunan ve başarılı olması için çaba sarf eden saygıdeğer büyüklerim, yeşil-mavili sevda için dertlenen sevgili taraftarlarımız, her alanda örnek bir dayanışma ve mücadele sergileyerek çalışacağımıza dair söz veriyor, bizi bekleyen zorlukları sizlerin desteğiyle aşacağımıza inanıyoruz."

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Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut başkan adaylığını açıkladı!
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