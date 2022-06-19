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Giriş Tarihi: 19.6.2022 19:54

Erol Bulut'tan transfer açıklaması!

AA
Erol Bulut’tan transfer açıklaması!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, sol bek, orta saha ve forvete ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kulüp tesislerinde 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ilk antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen Bulut, şöyle konuştu:

"Her sezonda olduğu gibi gelen ve gidenler oldu. 16 Haziran'da transfer dönemi başladı. En kısa zamanda istediğimiz transferleri yapmak istiyoruz. Futbolcular ne kadar erken bize katılırlarsa daha iyi kamp dönemi geçirmemiz açısından iyi olur. Çünkü şehre ve takım arkadaşlarına uyum sağlamaları zaman alıyor. Bu sıkıntıyla karşılaşmamak adına transferlerin erken aramıza katılmasını istiyoruz. Transfer komitesi ve yönetim bunun üzerinde çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda bu transferler aramıza katılacak. "

Yeni sezonda sistem değişikliğine gideceğini anlatan Bulut, "Geçen sene 5'li sistemle oynadık. Bu sene 4'lü sistemde devam edeceğiz. Doğal olarak kanat oyuncularına ihtiyaç olacak. Orada arayışlarımız var. Sol bek, orta saha ve forvete ihtiyacımız var. Buna yönelik hem yerli hem de yabancı üzerinde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.

Koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, yenilenme koşusunun ardından yapılan pas organizasyonlarıyla son buldu. Antrenmana yeni transfer Arda Kızıldağ da katıldı.

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Erol Bulut'tan transfer açıklaması!
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