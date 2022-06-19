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Giriş Tarihi: 19.6.2022 13:47

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kulübü yönetmeye devam edecek

AA
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kulübü yönetmeye devam edecek

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor Kulübü'nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonunda başkan Murat Özkaya, yeniden Eyüpspor Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Eflatun-Sarı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "2019'dan bu yana başkanımız olan Murat Özkaya, gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Eyüpspor Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Aynı paylaşımda, yönetim kurulu üyelerinin değiştiği de ifade edildi. Eyüpspor yeni yönetim kurulu üyeleri şöyle sıralandı:

Yönetim Kurulu asıl üyeler: Fatih Kulaksız, Hasan Alas, Dursun Ali Akyıldız, Eyüp Demir, Mecid Kahraman, Oktay Tüzen, Halit Dokur, İmam Gazali Hiradağı, Celal Aktürk, Mustafa Çelik, Mehmet Öztürk, Ahmet Bayhan.
Yönetim Kurulu yedek üyeler: Kenan Kar, Yasin Akyüz, Gürkan Güven Güngör, Serdar Karakaya, Fikri Aygen
Denetleme Kurulu asıl üyeler: Adem Hanedar, Ömer Erdoğan, Metin Çırpan.
Denetleme Kurulu yedek üyeler: Aydın Bora, Ali Elgün, Mehmet Kaleli

TFF'DEN TEBRİK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eyüpspor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Murat Özkaya'yı tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Eyüpspor Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Murat Özkaya ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kulübü yönetmeye devam edecek
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