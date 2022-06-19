Fenerbahçe’de tüm kombineler tükendi!

Kombine sayısının 35 bini aştığı bildirildi. Fenerbahçe, localarla birlikte 400 milyon TL'nin üzerinde bir gelir elde etti. Kombinelere yapılan yüzde 100'ün üzerindeki zamma rağmen taraftarın gösterdiği bu ilgiden hayli memnun olan yönetim, elde edilen gelirle de ekonomik olarak rahatlama yaşadı.