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Giriş Tarihi: 19.6.2022 10:39 Son Güncelleme: 19.6.2022 10:42

Fenerbahçe'de tüm kombineler tükendi!

Fenerbahçe’de tüm kombineler tükendi!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi tüm kombineler saatler içerisinde tükendi. Gece geç saatlerde stadın önünde kuyruklar oluşturan taraftarlar kombine için sıraya girdi. Kombine kartta 35 bin barajı aşıldı, localarla gelir 400 milyon TL’yi geçti.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kombineler dün ilk kez genel satışa çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar gece geç saatlerde stat önünde kuyruğa girerken öğleni bulmadan biletleri tüketti.

Kulüp, resmi twitter hesabından saat 11.59'da kombinelerin bittiğini belirten bir teşekkür mesajı yayınlarken, "Sahne bizim, saldır Fenerbahçe" diyerek başlayacağımız 2022- 2023 sezonunda gücünü yanımızda hissettiğimiz taraftarlarımıza, Fenerbahçemize gösterdikleri destek için teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte büyük zaferlere imza atabilmeyi diliyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

Kombine sayısının 35 bini aştığı bildirildi. Fenerbahçe, localarla birlikte 400 milyon TL'nin üzerinde bir gelir elde etti. Kombinelere yapılan yüzde 100'ün üzerindeki zamma rağmen taraftarın gösterdiği bu ilgiden hayli memnun olan yönetim, elde edilen gelirle de ekonomik olarak rahatlama yaşadı.

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Fenerbahçe'de tüm kombineler tükendi!
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