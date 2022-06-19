Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Okan Turan’ın düğününde dikkat çeken konuşma

Galatasaray'da teknik direktör konusunda günlerdir yaşanan belirsizlik dün akşam çözüme kavuştu ve sarı-kırmızılı takımın yeni hocası Okan Buruk oldu. Galatasaray camiasından "Hayırlı olsun" telefonları alan 48 yaşındaki çalıştırıcı, teşekkür ederek sevdiği isimlere dönüş yaptı ve bir anlamda sarı-kırmızılı kulüpte anlaştığını doğruladı.
Görev süresi 2 yıl olan başkan Dursun Özbek, Torrent'in sözleşmesini fesheder etmez Okan Buruk'a 2 sezonluk imza attıracak. Dursun Özbek'in yetki verdiği isimler, bir haftadır yabancı hocalarla yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı.
PARİS'TEN FLORYA'YA ÇAĞRILDI
Alman Marco Rose ve İtalyan De Zerbi'nin maddi şartları el yaktı. Sosyal medyada Fatih Terim sesleri artmaya başlayınca köşeye sıkışan yönetim, daha fazla beklemek istemedi ve Okan Buruk isminde kesin karar kılındı. Haftalardır heyecanla bekleyen Buruk'un sonunda telefonu çaldı ve Paris'ten Florya'ya çağrıldı.
Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın dün akşamki düğününde de bu haber doğrulandı. Fatih Terim'e yakın isimlerin katıldığı düğünde, "Okan Hoca ile Galatasaray anlaştı" ifadeleri kullanıldı. Torrent'le 1-2 gün içinde yollarını resmen ayıracak Galatasaray, salı gününe kadar Okan Buruk'u resmiyete dökmeyi planlıyor.
OKAN BURUK'UN KARİYERİ
Futbolculuğa Galatasaray altyapısında başlayan ve sarı-kırmızılı takımla 1'i UEFA, 1'i UEFA Süper Kupa olmak üzere 15 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine de A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak başladı. Daha sonra Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor ve Göztepe'de çalıştı. Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandı. Yoluna Rizespor'da devam etti ve Başakşehir'e geçti. Turunculacivertlilerde de 2019-20 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi. 29 Ocak 2021'den sonra takım çalıştırmadı.
ANITKABİR'E ZİYARET
Galatasaray'da seçimi kazanarak göreve başlayan başkan Dursun Özbek ve yönetimi dün Anıtkabir'i ziyaret etti.
CUMHURBAŞKANI, ÖZBEK VE TİMUR'U KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur'u önceki gün Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek'e Galatasaray Başkanlığı görevinde başarılar dilerken önümüzdeki dönemde projelerine destek vereceklerini belirtti. Özbek de Erdoğan'ın desteğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, Galatasaray adına içtenlikle teşekkür etti.
MOHAMED KALIYOR
Geçen sene Bordeaux için sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed'in transferi son anda bozulmuş ve Mısırlı forvet Galatasaray'da kalmıştı. Geride kalan sezonda istikrarsız bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcuya Fransız kulüplerinin ilgisi azaldı. Galatasaray'da devam etmesi kesinleşen Mohamed, Okan Buruk'un bankosu olmaya çalışacak. Yeni başkan Dursun Özbek de bir ay içinde Mısır kulübü Zamalek'e 4 milyon dolar ödeme yaparak Mohamed'in bonservisini alacak. Oyuncuya yıllık 900 bin dolar ödenecek.