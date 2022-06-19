Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Okan Turan’ın düğününde dikkat çeken konuşma





OKAN BURUK'UN KARİYERİ

Futbolculuğa Galatasaray altyapısında başlayan ve sarı-kırmızılı takımla 1'i UEFA, 1'i UEFA Süper Kupa olmak üzere 15 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine de A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak başladı. Daha sonra Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor ve Göztepe'de çalıştı. Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandı. Yoluna Rizespor'da devam etti ve Başakşehir'e geçti. Turunculacivertlilerde de 2019-20 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi. 29 Ocak 2021'den sonra takım çalıştırmadı.