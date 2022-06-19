Jorge Jesus’tan oyuncular için ceza kararı!

Samandıra'da Jorge Jesus rüzgârı esiyor… Portekizli hocanın bugüne kadar çalıştığı kulüplerde uyguladığı ceza ve ödül sistemi Fenerbahçe'de de devreye girdi. Futbolcularının ve ekibinin fit bir görüntüye sahip olmasını isteyen 67 yaşındaki hoca, fazla kiloya tavizi olmadığını gösterdi.
Bir oyuncu kilo alırsa, kilo başına 100 Euro ceza ödeyecek. Buna antrenörler hatta Jesus'un kendisi de dahil olacak. Cezalar bir para havuzunda toplanacak ve sezon sonunda tesislerde çalışanlara hediye alınacak.
'HER HOCA BÖYLE OYUNCULARI SEVER'
15 Haziran'da sahaya inen Portekizli hoca, 4 günlük yoğun çalışma programının ardından ilk iznini övgü dolu sözlerle verdi. Jesus takımın dün yaptığı antrenman sonrası oyuncularına seslenirken, "Bir haftalık süreç için hepinizi tebrik ediyorum. Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister. Yarın (bugün) dinlenin, pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Salonda çalışan Crespo yarın, Arda ise çarşamba günü takıma katılacak.