Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jorge Jesus'tan oyuncular için ceza kararı!
Giriş Tarihi: 19.6.2022 11:43 Son Güncelleme: 19.6.2022 11:48

Jorge Jesus'tan oyuncular için ceza kararı!

Jorge Jesus’tan oyuncular için ceza kararı!

Jorge Jesus'tan sadece futbolcularına değil, ekibine hatta kendisine de taviz yok. Çalıştığı tüm kulüplerde uyguladığı sistemi Fenerbahçe'ye de getiren Portekizli hoca, her fazla kiloya 100 Euro ceza kesecek. Toplanan para ile sezon sonu tesis çalışanlarına hediye alınacak.

Samandıra'da Jorge Jesus rüzgârı esiyor… Portekizli hocanın bugüne kadar çalıştığı kulüplerde uyguladığı ceza ve ödül sistemi Fenerbahçe'de de devreye girdi. Futbolcularının ve ekibinin fit bir görüntüye sahip olmasını isteyen 67 yaşındaki hoca, fazla kiloya tavizi olmadığını gösterdi.

Bir oyuncu kilo alırsa, kilo başına 100 Euro ceza ödeyecek. Buna antrenörler hatta Jesus'un kendisi de dahil olacak. Cezalar bir para havuzunda toplanacak ve sezon sonunda tesislerde çalışanlara hediye alınacak.



'HER HOCA BÖYLE OYUNCULARI SEVER'

15 Haziran'da sahaya inen Portekizli hoca, 4 günlük yoğun çalışma programının ardından ilk iznini övgü dolu sözlerle verdi. Jesus takımın dün yaptığı antrenman sonrası oyuncularına seslenirken, "Bir haftalık süreç için hepinizi tebrik ediyorum. Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister. Yarın (bugün) dinlenin, pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Salonda çalışan Crespo yarın, Arda ise çarşamba günü takıma katılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TYT SORULARI 2022 yayınlandı mı, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? TYT soruları ve cevapları kitapçığı 2022: ÖSYM ile Matematik, Türkçe, Coğrafya soru cevap!
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için detaylar belli oldu! 2022 Temmuzda Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
YKS SINAV BAŞARI DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI: Kalem duası okunuşu! YKS, AYT, TYT ve sınavda başarı için okunacak dualar
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? YKS AYT oturumu ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Jorge Jesus'tan oyuncular için ceza kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA