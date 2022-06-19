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Giriş Tarihi: 19.6.2022 12:40

Trabzonspor'dan golcü sürprizi! Nuri Şahin'in vazgeçilmezi olmuştu

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan golcü sürprizi! Nuri Şahin’in vazgeçilmezi olmuştu

Şampiyon Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bir günde 4 transfer birden açıklayan Trabzonspor’un transfer etmek için Antalyaspor ile yarıştığı ABD’li golcü Haji Wright için yapılan açıklama, rotanın bordo-mavili takıma döndüğü şeklinde yorumlandı. İşte sürpriz transfer hamlesinin detayları...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi için play-off oynayacak olan şampiyon Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde 4 transferi birden açıklayarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Yeni bir golcü için de alternatif isimlere yönelen ve görüşmelerini hızlandıran yönetim, istediği oyuncuyu buldu.

Trabzonspor, kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Haji Wright'ı çok istemesine rağmen kırmızı-beyazlıların opsiyonu devreye sokup sokmayacağı konusunda beklemeye geçmişti.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ GÖRÜŞMELERİ SIKLAŞTIRDI

Antalya opsiyon yerine pazarlık yolunu tercih edince bordo-mavililer yeniden düğmeye basmıştı. 24 yaşındaki ABD'li golcünün bonservisini elinde bulunduran Danimarka ekibi SonderjyskE'nin Sportif Direktörü Esben Hansen'in açıklamaları, Fırtına'nın mutlu sona yakın olduğu şeklinde yorumlandı.



31 MAÇTA 14 GOLE İMZA ATTI

Hansen yaptığı açıklamada, Haji Wright'ın satışının yakın olduğunu belirtirken bu takımın Antalyaspor değil Türkiye'nin büyük bir kulübü olacağı vurgusunu yaptı. Danimarka basını, bu kulübün Süper Lig'i şampiyon bitiren Trabzonspor olduğunu iddia etti.

Oyuncu, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla 31 lig maçında 14 gol-2 asistle oynamıştı. Son 10 haftada 9 gol atarken Ömer Şişmanoğlu ve Mevlüt Erdinç'in ardından son 10 yılda Antalya formasını giyen en başarılı golcü olmayı başarmıştı.

KONTENJAN AYARI

Trabzonspor, TFF'nin devam edeceğini açıkladığı 8+3 yabancı kuralına göre planlamasını yapmaya başladı. Flavio, Diabate, Koita, Trondsen, Cornelius, Djaniny, Bakasetas, Hamsik, Siopis, Gervinho, Peres, Hugo, Denswil, Visca, Kouassi ve yeni transfer Larsen ile birlikte yabancı sayısı 16'ya ulaşan bordo-mavililer ilk etapta Flavio, Diabate, Koita ve Trondsen'den kulüp bulmalarını istedi.



SİRTAKİ DEĞİL KOLBASTI

Şampiyon tatilin tadını çıkarıyor. Trabzonspor'un Yunan oyuncuları Bakasetas ve Siopis, ülkelerinde katıldıkları düğünde sirtaki değil kolbastı şov yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı ise yorgunluğunu Maldivler'de atıyor.

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Trabzonspor'dan golcü sürprizi! Nuri Şahin'in vazgeçilmezi olmuştu
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