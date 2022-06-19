Trabzonspor’dan golcü sürprizi! Nuri Şahin’in vazgeçilmezi olmuştu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi için play-off oynayacak olan şampiyon Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde 4 transferi birden açıklayarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Yeni bir golcü için de alternatif isimlere yönelen ve görüşmelerini hızlandıran yönetim, istediği oyuncuyu buldu.