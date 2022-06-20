Andriy Yarmolenko kararını veriyor! Beşiktaş’ın da transfer listesinde...





YARMOLENKO KARARINI AÇIKLAYACAK



Ukraynalı gazeteci Ihor Tsyhanyk, "Yarmolenko, yüksek ihtimalle bu hafta kararını verecek. Oyuncu için MLS'ten ciddi tekliflerin olduğunu biliyorum. Yarmolenko kendisi için en iyi teklifi değerlendirecektir" açıklamasını yaptı.



UKRAYNA'YA YAKIN OLMAK İSTİYOR



Tsyhanyk, Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği futbolcunun ülkesine yakın bir ülkede kariyerine devam etmek istediğini de dile getirerek, "Avrupa'daki seçeneğine öncelik vereceğini düşünüyorum" dedi.