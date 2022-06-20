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Giriş Tarihi: 20.6.2022 11:19

Andriy Yarmolenko kararını veriyor! Beşiktaş'ın da transfer listesinde...

Andriy Yarmolenko kararını veriyor! Beşiktaş’ın da transfer listesinde...

Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko'nun geleceği belli oluyor. Premier Lig ekibi West Ham ile sözleşmesi sona eren Yarmolenko bu hafta kararını açıklayacak. İşte Ukraynalı gazetecinin yaptığı açıklamalar.

Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko'nun geleceği belli oluyor. Takımı West Ham ile sözleşmesi sona eren futbolcunun yeni takımı için kısa sürede kararını vereceği ifade edildi.

Premier Lig ekibi West Ham United ile sözleşmesi sona eren Yarmolenko, Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunduğu iddia ediliyor. 32 yaşındaki Yarmolenko, geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içinde kararını açıklayacak.



YARMOLENKO KARARINI AÇIKLAYACAK

Ukraynalı gazeteci Ihor Tsyhanyk, "Yarmolenko, yüksek ihtimalle bu hafta kararını verecek. Oyuncu için MLS'ten ciddi tekliflerin olduğunu biliyorum. Yarmolenko kendisi için en iyi teklifi değerlendirecektir" açıklamasını yaptı.

UKRAYNA'YA YAKIN OLMAK İSTİYOR

Tsyhanyk, Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği futbolcunun ülkesine yakın bir ülkede kariyerine devam etmek istediğini de dile getirerek, "Avrupa'daki seçeneğine öncelik vereceğini düşünüyorum" dedi.

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Andriy Yarmolenko kararını veriyor! Beşiktaş'ın da transfer listesinde...
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