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Giriş Tarihi: 20.6.2022 09:19 Son Güncelleme: 20.6.2022 09:23

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Kim Min-Jae transfer mi oluyor?

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’de transfer hareketliliği! Kim Min-Jae transfer mi oluyor?

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de yoğun transfer gündemi devam ediyor. Şimdiye kadar iki transfer açıklayan Sarı-lacivertli takımdan kimin gideceği merak ediliyor. Gözler, gösterdiği performansla dikkat çeken Kim Min-Jae'nin hangi takıma transfer olacağında... Güney Koreli yıldızın geleceği bu hafta belli oluyor.

Yeni sezon öncesi Jorge Jesus'un raporları doğrultusnuda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, şimdiye kadar iki transfer açıkladı. Gözler takımdan gidecek oyunculara çevrildi.

LINCOLN VE BRUMA TRANSFERLERİ AÇIKLANDI

Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini açıklayan Fenerbahçe'de gözler takımdaki isimlerin alacağı transfer tekliflerine çevrildi.

KİM'İN GELECEĞİ BU HAFTA BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe defansında ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'yı peşine takan Güney Koreli Kim Min-Jae, bu hafta İstanbul'a dönecek ve takıma katılacak.

Sözleşmesinde '23 milyona serbest kalır' maddesi olan 25 yaşındaki oyuncunun kalıp kalmayacağı da bu hafta içinde yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Jorge Jesus'un takımın başına gelmesi ve gelen oyuncuların deneyimli teknik adamı tercih etmesinden dolayı Güney Koreli yıldızın da kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Kim Min-Jae'nin de bu sayede takımda kalma ihtimali olduğunu düşünülüyor. Kim'in de zaten Jesus ile çalışmak istediği öğrenildi. 1 yıl daha kalıp Fenerbahçe ile şampiyon olması halinde 24 yaşındaki stoperin daha da değerlenmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Kim Min-Jae transfer mi oluyor?
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