Fenerbahçe’de transfer hareketliliği! Kim Min-Jae transfer mi oluyor?

Yeni sezon öncesi Jorge Jesus'un raporları doğrultusnuda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, şimdiye kadar iki transfer açıkladı. Gözler takımdan gidecek oyunculara çevrildi.
LINCOLN VE BRUMA TRANSFERLERİ AÇIKLANDI
Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini açıklayan Fenerbahçe'de gözler takımdaki isimlerin alacağı transfer tekliflerine çevrildi.
Sözleşmesinde '23 milyona serbest kalır' maddesi olan 25 yaşındaki oyuncunun kalıp kalmayacağı da bu hafta içinde yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.
Jorge Jesus'un takımın başına gelmesi ve gelen oyuncuların deneyimli teknik adamı tercih etmesinden dolayı Güney Koreli yıldızın da kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
Kim Min-Jae'nin de bu sayede takımda kalma ihtimali olduğunu düşünülüyor. Kim'in de zaten Jesus ile çalışmak istediği öğrenildi. 1 yıl daha kalıp Fenerbahçe ile şampiyon olması halinde 24 yaşındaki stoperin daha da değerlenmesi bekleniyor.