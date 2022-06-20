Fenerbahçe’de transfer hareketliliği! Kim Min-Jae transfer mi oluyor?

Kim Min-Jae'nin de bu sayede takımda kalma ihtimali olduğunu düşünülüyor. Kim'in de zaten Jesus ile çalışmak istediği öğrenildi. 1 yıl daha kalıp Fenerbahçe ile şampiyon olması halinde 24 yaşındaki stoperin daha da değerlenmesi bekleniyor.