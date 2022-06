Fenerbahçe’nin yeni transferi Lincoln’den Jorge Jesus övgüsü!

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni transferi Lincoln Henrique, sarı-lacivertli kulübe geldiği için mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli takıma transfer süreci, teknik direktör Jorge Jesus, hedefleri ve ilk izlenimlerini anlattı.

Fenerbahçe'ye geldiği için hissettiklerini aktaran Lincoln, "Fenerbahçe gibi bir takımda olduğum, bu kulübü temsil ettiğim için çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyım. Bu sezon büyük başarılar elde edebilmemiz için çok çalışacağım." dedi.

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile Fenerbahçe'nin kariyerine en iyi şekilde etki edeceğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Kariyerime çok olumlu katkıları olacak. Ben de bunun için hazırım. Fenerbahçe Kulübü olarak bu sezon hedeflerimize ulaşabilmemiz için hocamız, oyuncularımız ve taraftarlarımızla birlik olarak çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Lincoln, Fenerbahçe'deki meydan okumaya hazır olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyduğumda çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Menajerime Fenerbahçe gibi bir takımda, Jorge Jesus gibi bir teknik direktörle çalışmak istediğimi söyledim. Bu meydan okumaya kendimi hazır hissettim. Bana hangi pozisyonda ihtiyaç duyulursa elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Beni tarz olarak en çok Ronaldinho etkiledi"

Lincoln Henrique, idol olarak unutulmaz Brezilyalı oyuncu Ronaldinho'yu gördüğünü söyledi.

Pozisyonunu anlatan Lincoln, "Ofansif orta saha oyuncusuyum ancak günümüzde futbolcuların 2-3 farklı pozisyonda oynaması gerekiyor. Hocamız benim en iyi hangi pozisyonda oynayacağıma karar verecektir." ifadelerini kullandı.

Modern futbolda 10 numara pozisyonunun çok fazla kalmadığını dile getiren Lincoln, "Her zaman örnek olarak Ronaldinho'yu gördüm. Hepimizin benzer karakteristik özellikleri olabilir ama beni tarz olarak en çok Ronaldinho etkiledi." şeklinde görüş belirtti.

"(Jesus) Tarzımı çok iyi biliyor"

Brezilyalı futbolcu, teknik direkör Jesus'un kendisini çok iyi tanıdığını dile getirdi.

"Portekiz'de hocamıza karşı çok fazla oynadım." diyen Lincoln, "Tarzımı çok iyi biliyor. Nasıl oynadığımı, hangi pozisyonda daha iyi oynadığımı, çok iyi bir şekilde biliyor. Hocamız, hangimizden hangi pozisyonda verim alabileceğini çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

"Rizespor'daki halimden çok daha farklıyım"

2017-2018 sezonunda Türkiye'de Çaykur Rizespor'da oynayan sarı-lacivertli takımın yeni transferi, 5 yıl öncesine göre çok farklı olduğunu anlattı.

Karadeniz temsilcisine geldiğinde 18 yaşında olduğunu hatırlatan Lincoln, "Beş sene önce Türkiye'de oynadım. O zamandan bu yana çok değiştiğimi düşünüyorum. O zaman 18 yaşındaydım. Futbol anlamında çok daha olgunlaştım ve geliştim. Kendimi hep geliştirmeye çalıştım. O halimden çok daha farklıyım." diye konuştu.

Lincoln, kariyerinde beklenen çıkışı yapamadığının söylenmesi üzerine, "Hayatta her zaman yaptığımız hatalardan dersler çıkarırız. Üç yıl boyunca Porto'da üst seviyede futbol oynadım. Yeni bir meydan okumaya kendimi hazır hissettim. Buradan teklif geldiğinde ikinci kez düşünmedim bile. Çok büyük bir takımdayım ve burada elimden geleni yapmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Fenerbahçe'nin hedefi her zaman kupalar kazanmaktır"

Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli ekibin 8 sezondur Süper Lig'de şampiyon olamamasına değinerek, "Fenerbahçe'nin hedefi her zaman kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun zaman kupa kazanamaması kabul edilebilir bir şey değil. Şampiyonlar Ligi'nde de ön eleme oynayacağız. İlk hedefimiz onu geçip, grup aşamasına kalabilmek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe tarihinde Gerson, Alex de Souza ve Diego Ribas gibi 10 numaraların oynadığının hatırlatılması üzerine genç futbolcu, "Fenerbahçe'de her zaman çok büyük oyuncular olmuştur. Bu kulübün tarihine geçmek istiyorsanız, çok çalışmanız gerekiyor. Ben de çok çalışacağım. Takım arkadaşlarımızla bu kulübün tarihine geçebilmemiz için çok çalışacağız. Yapmamız gereken çok şey var. Bu kulübün tarihine geçmemiz için kupalar kazanmamız gerektiğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk hasretinin kendisinde baskı oluşturup oluşturmayacağının sorulması üzerine Lincoln, "Profesyonel futbolcular olarak her zaman her şeye hazırlıklı olmalıyız. Şükürler olsun ki aşık olduğum mesleği yapıyorum. Benim üzerimde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Benim için baskı aileme en iyi şekilde bakabilmektir. Futbol benim için bir baskı değil. Futbolda her zaman her şeye hazırım. Çok çalışmamız gerekiyor ki şu ana kadar bunu yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.