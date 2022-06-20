Jorge Jesus Ayrton Lucas’ı istedi!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Yeni teknik direktör Jorge Jesus, takımı daha güçlendirmek adına kadrosunu derinleştirmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı transfer listesini yönetime iletti.
Bugüne kadar Bruma ve Lincoln Henrique transferlerini açıklayan yönetim, yeni transfer için de kolları sıvadı. Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un istediği Ayrton Lucas için harekete geçti.
Bu transfer için bir aşama kaydedilirse, yönetim oyuncu için ısrar edecek ve transfer için masaya oturacak. Orta sahanın solun da görev yapabilen Lucas'ın piyasa değeri 4.5 milyon Euro civarında.