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Giriş Tarihi: 20.6.2022 13:33 Son Güncelleme: 20.6.2022 13:40

Jorge Jesus Ayrton Lucas'ı istedi!

Jorge Jesus Ayrton Lucas’ı istedi!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör Jorge Jesus, transferde hamlelerini yapmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı daha önce Bruma ve Lincoln transferlerini istemiş ve yönetim bu hamleleri yapmıştı. Jesus, şimdi de sol bek için Brezilya'da forma giyen Ayrton Lucas'ı istedi.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Yeni teknik direktör Jorge Jesus, takımı daha güçlendirmek adına kadrosunu derinleştirmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı transfer listesini yönetime iletti.

Bugüne kadar Bruma ve Lincoln Henrique transferlerini açıklayan yönetim, yeni transfer için de kolları sıvadı. Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un istediği Ayrton Lucas için harekete geçti.

OYUNCU İÇİN İLETİŞİME GEÇİLDİ

Jesus, sol bek mevkisi için istediği Flamengo'lu oyuncu Ayrton Lucas için iletişime geçti. Yönetim, Spartak Moskova'da kiralık olarak forma giyen Lucas için kulübü Flamengo ile iletişim kurdu.

Bu transfer için bir aşama kaydedilirse, yönetim oyuncu için ısrar edecek ve transfer için masaya oturacak. Orta sahanın solun da görev yapabilen Lucas'ın piyasa değeri 4.5 milyon Euro civarında.

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Jorge Jesus Ayrton Lucas'ı istedi!
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