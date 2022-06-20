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Giriş Tarihi: 20.6.2022 16:31 Son Güncelleme: 20.6.2022 16:34

Puchacz’dan Trabzonspor’a duygusal veda! "Bir taraftara dönüştüm"

DHA
Puchacz’dan Trabzonspor’a duygusal veda! Bir taraftara dönüştüm

Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonu şampiyonluğuna kavuşan Tymoteusz Puchacz, sosyal medya hesabı üzerinden bordo mavili ekibe veda ettiğini duyurdu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor'a devre arasında katılan Tymoteusz Puchacz'ın sözleşmesi, kendisinden beklenilen verim alınamadığı için uzatılmadı. Yeni sezon hazırlıklarında yer almadığını öğrenen Polonyalı oyuncu sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞAMIŞTI
Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Trabzonspor'da yaşayan Puchacz mesajında, "Sevgili Trabzonspor ailem, şükranlarımı ve mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Kulüp tarihine geçmiş olmanın ve hep birlikte kazanılan bu şampiyonluğun bir parçası olmanın muhteşem duygusunu yaşıyorum. Orada olduğum sürede artık büyük bir Trabzonspor taraftarına dönüştüm ve Trabzon'a defalarca geleceğime eminim. Tüm Trabzon şehrine, hocama, takım arkadaşlarıma, yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Sizleri hiç unutmayacağım. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

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Puchacz’dan Trabzonspor’a duygusal veda! "Bir taraftara dönüştüm"
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