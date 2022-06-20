Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samuel Eto'o'ya 22 ay hapis ve 1,8 milyon avro para cezası
Giriş Tarihi: 20.6.2022 17:37

Samuel Eto'o'ya 22 ay hapis ve 1,8 milyon avro para cezası

AA
Samuel Eto’o’ya 22 ay hapis ve 1,8 milyon avro para cezası

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'nın Barcelona takımında forma giydiği dönemde (2004-2009) vergi kaçırma suçundan 22 ay hapis ve 1,8 milyon avro para cezası aldı.

Barcelona 11. Ceza Mahkemesinde görülen davada Eto'o, 2006-2009 yılları arasında dört ayrı suçtan vergi kaçırdığı suçlamalarını kabul etti.

Mahkeme tarafından 22 ay hapis ve 1,8 milyon avro para cezası alan Eto'o, cezaevine girmemek için Maliye'ye toplamda 3,8 milyon avro ödeyecek.

2015-2018 yılları arasında Antalyaspor'da da forma giyen eski futbolcu, "Ödemeyi yapacağım ama ben sadece babamın bana söylediklerini yaptım." diyerek kendini savundu.

İspanya'da savcılık ilk olarak Eto'o hakkında 10 yıl hapis cezası talep etmiş ancak futbolcunun, yaklaşık 2 milyon avroluk vergi borcunu ödemesinin ardından bunu 22 aya kadar indirmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖSYM 2022 YKS soruları ve cevap anahtarı SON DAKİKA açıklandı! İşte (TYT-AYT-YDT) YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? | EYT SON DURUM VE GELİŞMELER
SON DAKİKA: Asgari ücret için belirleyici olacak: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi açıklandı
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NETLEŞİYOR: "Maaşlar 5000 TL'yi aşacak!" Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM ile yayında! Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat AYT ve TYT soruları ile YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı yayınlandı mı?
Son dakika | Türkiye'den Yunan tahrikine tarihe geçecek ayar: Yunan Bakana üstçavuşumuz cevap verdi
SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? AK Parti düzenlemeyi Meclis'e sundu! Açıklama geldi...
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Canlı yayında açıkladı! Müge Anlı kiminle evleniyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Samuel Eto'o'ya 22 ay hapis ve 1,8 milyon avro para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA