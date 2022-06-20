Beşiktaş Ahmet Nur Çebi, yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde siyah-beyazlı takımın transfer politikasına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

Atiba, bizim sevdiğimiz uzun yıllarını Beşiktaş'a vermiş bir futbolcumuz. Taraftarımız seviyor, önemsiyor. Dolayısıyla TFF'nin cumartesi günü aldığı kararla limitler konusunda kulüplerin önünü açmıştır. 8+3 yabancı kuralı, 3 yerli 8 yabancının olması ve 14 yabancının kadroda olması, Atiba ile sözleşme yapma açısından elimiz güçlendi. Kural olarak önümüz açıldı. Ekonomik olarak da açılmalı. Benim için Beşiktaş'ın ekonomisi de çok önemli. Atiba da bu ekonomiye katkı verecektir. Bu süreci onun istediği şekilde, onun da kabullenebildiği bir şekilde gidersek Atiba bizle 1 yıl daha devam edecektir. Atiba Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Bir Beşiktaşlı futbolcunun Dünya Kupası'nda oynaması marka değeri açısından da önem ifade etmektedir. Ancak, işin ekonomik yönünü göz ardı etmeyeceğim.

"WEGHORST'LA ANLAŞTIK AMA..."

Weghorst ile ilgili olarak kendisinden olumlu bir cevap alamadık. Ekonomik olarak el sıkıştık. Sadece ailevi süreci ve kendisinin de tahmin ediyorum bazı kulüplerden teklifler var. Kendisine Sayın Ceyhun Kazancı ile başka futbolcularla da ilgilendiğimizi, başka forvet alternatiflerimiz olduğunu ilettik. Kendisi olumlu döndüğünde, başka biriyle sözleşme yapmadıysak önceliği ona veririz. Bugünden itibaren görüşmelerimizi başlattık. Ya nasip diyeceğiz. Weghorst'tan önce biriyle anlaşırsak olmaz, anlaşmazsak Weghorst olur.

"SÖLOTH TEK ALTERNATİFİMİZ DEĞİL"

Sörloth alternatiflerden biri ama tek alternatif Sörloth değil. Böyle bir algı yapılıyor. Biz alternatifsiz değiliz. Sörloth, Beşiktaş'ın istediği bir forvet; Weghorst gibi. Alternatiflerimiz çok fazla ve çok iyi. Olacaksa en iyisi olsun istiyoruz. Ekonomiyi göz ardı etmeyeceğiz. Ekonomik olarak iyi şartlarda yaparsak iyi bir transfer yapmış oluruz. İkisi beraber olmalı. Birinci önceliğimiz bu.

"MULEKA GÜNDEMİMİZDE"

Muleka ve Muleka gibiler gündemimizde var. Tek alternatifimiz değil ama o da var. Beğendiğimiz bir futbolcu. Scout ekibimiz, teknik direktörümüz Valerien Ismael, Ceyhun Kazancı ve değerli kardeşlerimizin ellerinde değerli oyuncular var. Onların şartlarıyla bizim ekonomimiz birleşince transfer yapacağız.

"RIDVAN TRANSFERİ BİTMEK ÜZERE"

"Maalesef malum muhalefetmiz, ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde doğru yapmadığımızı ifade ederek böyle bir süreç yaşatıyorlar. Aldığımız rakamlar 4 milyon euroya kesin yakınsa da, diğer 2-2.5 milyon euroluk kısmın gerçekleşmesi %90'ın üstünde. %20 pay da alacağımız için, elde edeceğimiz gelirin 6-6.5'tan daha fazla olacağını düşünüyorum."