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Giriş Tarihi: 20.6.2022 09:51

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: İşte Kartal'ın Abdülkerim Bardakcı teklifi!

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: İşte Kartal’ın Abdülkerim Bardakcı teklifi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakcı için yapacağı teklifi belirledi. İşte tüm detaylar...

Siyah-beyazlı ekip, sol stoper olarak kadrosuna dahil etmeyi düşündüğü 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı için henüz Konyaspor yönetimiyle anlaşamadı. Beşiktaş'ın en son yaptığı 30 milyon TL (1.6 milyon Euro) önerisi de reddedilmişti.

Kartal, Fenerbahçe'nin yaklaşık 400 bin Euro altında teklifte bulunurken maksimum verebileceği bonservisi 2.5 milyon Euro olarak belirledi. Konyaspor'un 5 milyon Euro isteği kabul görmezken siyah-beyazlıların takasta bir oyuncuyu ek olarak önerebileceği belirtildi. Buna en yakın aday Salih Uçan.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: İşte Kartal'ın Abdülkerim Bardakcı teklifi!
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