Siyah-beyazlı ekip, sol stoper olarak kadrosuna dahil etmeyi düşündüğü 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı için henüz Konyaspor yönetimiyle anlaşamadı. Beşiktaş'ın en son yaptığı 30 milyon TL (1.6 milyon Euro) önerisi de reddedilmişti.

Kartal, Fenerbahçe'nin yaklaşık 400 bin Euro altında teklifte bulunurken maksimum verebileceği bonservisi 2.5 milyon Euro olarak belirledi. Konyaspor'un 5 milyon Euro isteği kabul görmezken siyah-beyazlıların takasta bir oyuncuyu ek olarak önerebileceği belirtildi. Buna en yakın aday Salih Uçan.