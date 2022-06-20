Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Mert Müldür’de ısrarcı! 5 milyon Euro’yu gözden çıktı

5 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, yeniden şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için startı verdi. 23 yaşındaki Mert Müldür için İtalyan ekibiyle pazarlığa oturacak olan Cim-Bom'da bu transfer için kesenin ağzı açıldı. 2024'e kadar Sassuolo ile kontratı bulunan yetenekli futbolcu için bonuslarla beraber yaklaşık 5 milyon euronun gözden çıkarıldığı bildirildi.