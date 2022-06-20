Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Mert Müldür'de ısrarcı! 5 milyon Euro'yu gözden çıktı
Giriş Tarihi: 20.6.2022 13:46 Son Güncelleme: 20.6.2022 13:49

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Mert Müldür'de ısrarcı! 5 milyon Euro'yu gözden çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Mert Müldür’de ısrarcı! 5 milyon Euro’yu gözden çıktı

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in gelişinin ardından Okan Buruk'la teknik direktör sorunu çözülmüştü. Sarı-kırmızılılarda yeni teknik direktör Okan Buruk'un listesinde bulunan tecrübeli futbolcu Mert Müldür için harekete geçildiği öğrenildi.

Galatasaray, teknik direktör sorununu Okan Buruk ile çözmesinin ardından hoca tarafından verilen transfer listesi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sağ bek konusunda İtalya'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu için çalışmalara başladı.

5 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, yeniden şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için startı verdi. 23 yaşındaki Mert Müldür için İtalyan ekibiyle pazarlığa oturacak olan Cim-Bom'da bu transfer için kesenin ağzı açıldı. 2024'e kadar Sassuolo ile kontratı bulunan yetenekli futbolcu için bonuslarla beraber yaklaşık 5 milyon euronun gözden çıkarıldığı bildirildi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray'da kale ve savunma hattının yabancılardan oluşması nedeniyle bu bölgede kısmi olarak yerlileştirme hamlesi düşünülüyor. Bu nedenle sağ ve sol bek oynayabilen Mert Müldür'ün transferinin büyük avantaj yaratacağı düşünülüyor. Okan Buruk'un da Mert Müldür transferini çok önemsediği bildirildi. Cim-Bom, Mert Müldür olmazsa, Kayserispor'dan Onur Bulut'a yönelecek.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Mert Müldür'de ısrarcı! 5 milyon Euro'yu gözden çıktı
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