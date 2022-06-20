Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da sportif direktör Pasquale Sensibile'nin görevine son verildi!
Giriş Tarihi: 20.6.2022 20:12 Son Güncelleme: 20.6.2022 20:23

Son dakika: Galatasaray'da sportif direktör Pasquale Sensibile'nin görevine son verildi!

Son dakika: Galatasaray’da sportif direktör Pasquale Sensibile’nin görevine son verildi!

Son dakika haberi... Galatasaray, Burak Elmas döneminde göreve başlayan sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Son dakika... Galatasaray Kulübü, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Galatasaray'ın mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile de yollarını ayırması an meselesi. Tarafların tazminat görüşmelerinden kısa süre içerisinde sonuç çıkması bekleniyor.

Torrent'in görevine son verildikten sonra takımın başına Okan Buruk'un geçeceği belirtiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖSYM 2022 YKS soruları ve cevap anahtarı SON DAKİKA açıklandı! İşte (TYT-AYT-YDT) YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? | EYT SON DURUM VE GELİŞMELER
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NETLEŞİYOR: "Maaşlar 5000 TL'yi aşacak!" Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret için belirleyici olacak: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi açıklandı
SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? AK Parti düzenlemeyi Meclis'e sundu! Açıklama geldi...
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Canlı yayında duyurdu! Müge Anlı kiminle evleniyor?
Son dakika | Türkiye'den Yunan tahrikine tarihe geçecek ayar: Yunan Bakana üstçavuşumuz cevap verdi
YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM ile yayında! Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat AYT ve TYT soruları ile YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı yayınlandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da sportif direktör Pasquale Sensibile'nin görevine son verildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA