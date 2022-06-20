Son dakika: Galatasaray’da sportif direktör Pasquale Sensibile’nin görevine son verildi!

Son dakika... Galatasaray Kulübü, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasquale Sensibile'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Galatasaray'ın mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile de yollarını ayırması an meselesi. Tarafların tazminat görüşmelerinden kısa süre içerisinde sonuç çıkması bekleniyor.
Torrent'in görevine son verildikten sonra takımın başına Okan Buruk'un geçeceği belirtiliyor.