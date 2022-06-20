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Giriş Tarihi: 20.6.2022 09:03 Son Güncelleme: 20.6.2022 09:03

Son dakika haberleri: Servetlerine servet kattılar! İşte 3 büyüklerin hocalara ödediği rakamlar...

UĞUR ÇEM
Son dakika haberleri: Servetlerine servet kattılar! İşte 3 büyüklerin hocalara ödediği rakamlar...

2.16 milyon Euro’luk tazminatla kasasını dolduracak son teknik direktör Domenec Torrent olacak. Rekor 8.5 milyon Euro ile 2004-2005’te siyah-beyazlılarla yollarını ayıran Del Bosque’de. Beşiktaş 12.5, Galatasaray 11.4, Fenerbahçe ise 8.3 milyon Euro’yu çöpe attı

2000 yılından bu yana davul zurnayla karşılanıp tek bir başarısızlıkta bileti kesilen çalıştırıcılara bugünün parasıyla yarım milyarı geçen tazminat ödendi. Listenin son üyesi Domenec Torrent oldu. Galatasaray yönetimi, yeni sezonda takımı Okan Buruk'a emanet edecek. Ancak sözleşmeli mevcut çalıştırıcı Torrent'le vedalaşmak için 2.16 milyon Euro'yu gözden çıkaracak. İstanbul'un 3 büyük kulübü, geride kalan 22 yılda başarısızlığın sorumlusu ilan ettikleri 14 hocaya toplamda 32.2 milyon Euro ödedi. Bugünün kuruyla 585 milyon TL…

PRANDELLI'NİN VEDASI 2.9 MİLYON EURO TUTTU

Bir seferde en yüksek bedelli tazminat Beşiktaş'ın kasasından çıktı. Kartal, 2004- 2005 yılında vedalaştığı İspanyol Vicente Del Bosque'ye 8.5 milyon Euro ödedi. 2006-2007 sezonunda ise Fransız Jean Tigana ile yollarını ayırırken 3 milyon Euro'dan oldu. Listede Beşiktaş'ı, G.Saray takip etti. 2009-10'da Frank Rijkaard, sarı-kırmızılı takımdan gidişiyle 3 milyon alırken, Prandelli'nin 2014-15 yılındaki vedası 2.9 milyon Euro'ya patladı.

TRABZONSPOR SADECE 980 BİN EURO ÖDEDİ

Fenerbahçe bugüne kadar en yüksek tazminatı Christoph Daum'a verdi. Alman hoca, sarı-lacivertlilerden 2.4 milyon Euro kazandı. Teknik direktörlere en çok tazminat ödeyen kulüp 3 hocaya 12.5 milyon Euro veren Beşiktaş olurken, onu 22 yılda 7 teknik adama toplam 11.4 milyon Euro fesih bedeliyle Galatasaray izledi. Fenerbahçe 4 isme 8.3 milyon Euro ödedi. Vitor Pereira'ya ilk vedasında 1.9 milyon veren sarı-lacivertliler ikinci ayrılık için bir bedel açıklamadı. Trabzonspor ise 22 yılda tek bir ismi tazminatla gönderdi. Halilhodzic'e 980 bin Euro ödedi.

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Son dakika haberleri: Servetlerine servet kattılar! İşte 3 büyüklerin hocalara ödediği rakamlar...
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