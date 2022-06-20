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Giriş Tarihi: 20.6.2022 09:18

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trezeguet’de geri sayım! İşte ödenecek rakam...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trezeguet’de geri sayım! İşte ödenecek rakam...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste transferleri açıklayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Nwakaeme'nin boşluğunu Trezeguet ile doldurmayı planlayan bordo mavililer, transferi bitirmeye yakın. İşte Fırtına'nın Trezeguet teklifi ve anlaşma detayları...

Sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Nwakaeme'nin yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir temas halinde olduğu Trezeguet'nin transferinde kritik bir eşiğe geldi. Aston Villa ile bonservis için 3.5 milyon Euro'ya prensipte anlaşma sağlayan bordo- mavililer, Mısırlı yıldızın menajeriyle bir zirve gerçekleştirecek.

Davet üzerine dün İstanbul'a gelen oyuncunun yabancı menajeri Christian Emile'ye sunulacak teklif hazırlandı. Mısırlı yıldıza 1.5 milyon Euro maaş artı bonuslarla 2.2 milyon Euro önerecek olan bordo-mavililerin anlaşmaya varması bekleniyor.

Çünkü Trabzonspor'un maaş üst limiti 1.5 milyon Euro ve bunu hiçbir oyuncu için aşmıyorlar.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trezeguet’de geri sayım! İşte ödenecek rakam...
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