Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Onur Bulut kancası!
Giriş Tarihi: 21.6.2022 11:50 Son Güncelleme: 21.6.2022 11:51

Galatasaray'dan Onur Bulut kancası!

Galatasaray’dan Onur Bulut kancası!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi ayrılmak isteyen Sacha Boey'in yerine Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Onur Bulut gündeme gelirken, hafta içinde bu operasyonun da başlaması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da Sacha Boey'in ayrılmak istediğini bildirmesinin ardından arayışlar başlarken, rota Kayserispor'da çıkış yapan Onur Bulut'a çevrildi. Hem yerli olması hem ligi yakından tanıması hem de 11'de oynayabilecek kapasitesi nedeniyle, 28 yaşındaki futbolcuyu 1 numaralı hedef olarak belirledi.

DAHA NET ADIMLAR ATILACAK

Maliyet araştırmasına başlanan Onur için bu hafta Kayserispor'la masaya oturulacağı öğrenildi. Almanya doğumlu tecrübeli oyuncunun da artık büyük takımda oynamak istemesi nedeniyle, Kayseri yönetiminden kolaylık talep ettiği kaydedildi. Sarı-Kırmızılılar'la 1 yıllık sözleşmesinin kalması, Onur'un da açıkça ayrılmak istediğini söylemesi Cim Bom'un masada elini güçlendiren detaylar. Okan Buruk'un da resmi olarak göreve başlamasıyla Dursun Özbek ve yönetimi transferde daha net adımlar atacak. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli, ne iş yapıyor ve hangi görevlerde bulundu?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası oranı açıkladı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşları hesabı
Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...
SON DAKİKA | Bakan Soylu detayları tek tek açıkladı! 10 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu'!
YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavı sonuçları 2022 YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranı
Asgari ücret zammı SON DAKİKA gelişmesi: 5000 TL'yi aşacak! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2022 dün akşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, ödüle kim gitti? Adım adım finale!
EMEKLİ ZAMMI temmuz 2022 için son adım! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Metin Feyzioğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kaftancıoğlu'nun sözleri Avrupa'da da suç
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dünyaya çok net 'Sığınmacı' mesajı: Hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Onur Bulut kancası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA