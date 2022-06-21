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Giriş Tarihi: 21.6.2022 09:36 Son Güncelleme: 21.6.2022 10:27

Okan Buruk: Şampiyonluğa geliyorum

Okan Buruk: Şampiyonluğa geliyorum

Okan Buruk, Galatasaray'da ilk önce takımdaki negatif havayı dağıtarak işlerine başlayacak Mali olarak yönetimi zorlamak istemeyen Okan Buruk, şimdilik 3 oyuncu takviyesi talep etti. Orta sahadaki ikiliyi tümüyle değiştirecek olan deneyimli hoca bir de stoper peşinde...

Cumartesi akşamı Galatasaray Teknik Direktörü olması kesinleşen Okan Buruk'un hayalleri gerçek oldu. İki sene önce yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye getirmek istediği Buruk, "Galatasaray kariyerimi riske atamam" cevabını vermişti. 48 yaşındaki teknik adam son olarak İngiliz ekibi Hull City'nin teklifini, Galatasaray'ı düşünerek kabul etmedi

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8 yıldır çalıştığı ekibiyle birlikte aylardır sarı-kırmızılı takımın ayrıntılı analizini yapan Okan Buruk, hayalini kurduğu bu göreve kendisini hazırladı. "GALATASARAY'I şampiyon yapmaya geliyorum" diyen başarılı hocaya göre geçen sezon hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı takımın kadrosu kötü değil. 48 yaşındaki çalıştırıcı öncelikle takımın üstündeki kötü havayı dağıtıp şampiyonluk motivasyonuna girişecek.

"6 numaraya kesinlikle transfer yapacağız ve ilk 11 için bir orta saha oyuncusu daha alacağız. Ayrıca alternatif olarak yedek stopere ihtiyacımız var'' tespitinde bulunan Okan Buruk, mali açıdan ağır bir yüke girecek yeni yönetimi transferde çok zorlamayacak.

Mevcut durumda 3 takviyeyi şampiyonluk için yeterli gören Buruk'un yol haritasını, olası oyuncu satışları da şekillendirecek. İlk 11 planından ayrılan isim olması halinde ise rota hemen alternatif futbolculara çevrilecek.

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Okan Buruk: Şampiyonluğa geliyorum
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