Son dakika: Kaan Ayhan ve Mert Müldür için gelen teklifleri açıkladı

Trabzonspor, stoper için Marlon ile görüşse de henüz bir aşama kaydedilmiş değil. Fırtına, Marlon'un alternatifi için Kaan Ayhan ile görüşmeye başlayacak.

FENERBAHÇE MERT MÜLDÜR'LE TEMAS HALİNDE

Diğer yandan Fenerbahçe ise Mert Müldür'ün transferi için Sassuolo temas halinde. Oyuncunun sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.