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Giriş Tarihi: 21.6.2022 12:42 Son Güncelleme: 21.6.2022 13:24

Son dakika: Kaan Ayhan ve Mert Müldür için gelen teklifleri açıkladı

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Kaan Ayhan ve Mert Müldür için gelen teklifleri açıkladı

Son dakika transfer haberleri... Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo'nun Sportif Direktörü Giovanni Rossi, SABAH Spor'a konuştu. Rossi, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iki isim için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi için play-off maçına çıkacak Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Larsen ve Denswil transferini açıklayan Fırtına, kadrosunu daha da güçlendirmek adına savunmaya yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

"TÜRKİYE'DEN KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR İÇİN TEKLİFLER VAR"

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo'nun Sportif Direktörü Giovanni Rossi, SABAH Spor'a konuştu. Giovanni Rossi, milli futbolcuların transferi hakkında "Kaan Ayhan ve Mert Müldür için Türkiye'den çok sayıda teklif aldık. Şu an için gelen her teklifi değerlendiriyoruz." dedi.

Trabzonspor, stoper için Marlon ile görüşse de henüz bir aşama kaydedilmiş değil. Fırtına, Marlon'un alternatifi için Kaan Ayhan ile görüşmeye başlayacak.

FENERBAHÇE MERT MÜLDÜR'LE TEMAS HALİNDE

Diğer yandan Fenerbahçe ise Mert Müldür'ün transferi için Sassuolo temas halinde. Oyuncunun sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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