Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sevilla, Marcao'yu radarına aldı! Galatasaray'dan yüksek beklenti... | Torino, Zenit
Giriş Tarihi: 21.6.2022 10:04 Son Güncelleme: 21.6.2022 10:28

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sevilla, Marcao'yu radarına aldı! Galatasaray'dan yüksek beklenti... | Torino, Zenit

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sevilla, Marcao’yu radarına aldı! Galatasaray’dan yüksek beklenti... | Torino, Zenit

İspanyol devi Sevilla, Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren defans oyuncusu Marcao'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılıların Marcao'dan gelecek bonservis beklentisi çok yüksek. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da geçen hafta mazbatasını alan yönetime ilk resmi teklif Sevilla'dan geldi. Marcao ile uzun süredir görüşen İspanyol kulübünün 10 milyon Euro'luk ilk teklifi kabul edilmedi.

Galatasaray'ın Marcao için belirlediği bonservis bedeli 20 milyon Euro... Sevilla cephesi 12 milyon Euro'ya çıkabileceğini bildirirken yönetim ise geri adım atmadı ve bu bedelle göndermeyeceklerini vurguladı.

Yönetimin 15 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Marcao'nun gidişine izin vereceği öğrenilirken, İspanyollar'dan haber bekleniyor.

İTALYA VE RUSYA'DAN TALİPLER DE VAR

İtalyan temsilcisi Torino ile Ruslar'dan Zenit de yıldız oyuncuya talip oldu. Sevilla'nın bu hafta içerisinde resmi teklifini yapması beklenirken, Torino ve Zenit'in de Cim Bom'un kapısını çalmasının sürpriz olmayacağı kaydedildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sevilla, Marcao'yu radarına aldı! Galatasaray'dan yüksek beklenti... | Torino, Zenit
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