Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sevilla, Marcao’yu radarına aldı! Galatasaray’dan yüksek beklenti... | Torino, Zenit

Galatasaray'da geçen hafta mazbatasını alan yönetime ilk resmi teklif Sevilla'dan geldi. Marcao ile uzun süredir görüşen İspanyol kulübünün 10 milyon Euro'luk ilk teklifi kabul edilmedi.
Galatasaray'ın Marcao için belirlediği bonservis bedeli 20 milyon Euro... Sevilla cephesi 12 milyon Euro'ya çıkabileceğini bildirirken yönetim ise geri adım atmadı ve bu bedelle göndermeyeceklerini vurguladı.
İTALYA VE RUSYA'DAN TALİPLER DE VAR
İtalyan temsilcisi Torino ile Ruslar'dan Zenit de yıldız oyuncuya talip oldu. Sevilla'nın bu hafta içerisinde resmi teklifini yapması beklenirken, Torino ve Zenit'in de Cim Bom'un kapısını çalmasının sürpriz olmayacağı kaydedildi.