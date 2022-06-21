Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Galatasaray için İstanbul’a geliyor

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, bugün İstanbul'a geliyor. Ailevi nedenlerinden dolayı Fransa'nın Paris şehrinde olan Burak, saat 20.35'te İstanbul Havalimanı'na inecek.
Sarı-kırmızılıların mevcut Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırmasının ardından Okan Buruk'u resmen açıklanması bekleniyor.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.
2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.