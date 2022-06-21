Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Galatasaray için İstanbul'a geliyor
Giriş Tarihi: 21.6.2022 15:27

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Galatasaray için İstanbul'a geliyor

İHA
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Galatasaray için İstanbul’a geliyor

Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk saat 20.35’te İstanbul’a gelecek. Başarılı çalıştırıcının kısa sürede sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, bugün İstanbul'a geliyor. Ailevi nedenlerinden dolayı Fransa'nın Paris şehrinde olan Burak, saat 20.35'te İstanbul Havalimanı'na inecek.

Sarı-kırmızılıların mevcut Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırmasının ardından Okan Buruk'u resmen açıklanması bekleniyor.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Yüzde 43'ü aşıyor! Merkez Bankası oranı paylaştı: İşte yeni enflasyon farkı ve ek zam ile emekli-memur maaşları hesabı
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli, ne iş yapıyor ve hangi görevlerde bulundu?
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN GÜNCEL LİSTESİ I Sigaraya zam geldi mi? Son sigara zammı ardından 21 Haziran marka marka sigara fiyatları 2022
Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, dün akşam ödüle kim gitti? Final yolunda son adımlar!
Asgari ücret zammı SON DAKİKA gelişmesi: 5000 TL'yi aşacak! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA | Bakan Soylu detayları tek tek açıkladı! 10 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu'!
YKS soruları ve cevapları SON DAKİKA HABERİ ile yayınlandı: İşte TYT, AYT ve YDT kitapçıkları ile YKS soruları ve cevap anahtarı
EMEKLİ ZAMMI temmuz 2022 için son adım! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk Galatasaray için İstanbul'a geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA