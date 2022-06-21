Son dakika: Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı Ali Koç oldu!

ALİ KOÇ: AĞAOĞLU ÇITAYI YÜKSELTTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "Ahmet Ağaoğlu hiçbir zaman sadece kendi kulübünü değil hepimizin sorunları için uğraştı. Çıtayı bizim için yükseltti. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bu çıtayı yeni federasyonumuzda daha da yükseğe çıkarırız." ifadelerini kullandı.

Koç, yayın ihalesiyle ilgili soruya da, "Hak edilen rakamın çok gerisindeyiz. Yeni Spor yasası geliyor. Bir sonraki ihalenin hazırlıklarını şimdiden yapmalıyız. Bu rakamlarla Avrupa ile rekabetçi olabilmemiz pek mümkün gözükmüyor. Yeni TFF'de kulüplerin ihtiyaçlarını dinleyecek gibi bir durum var. şu 2-3 günde alınan mesafe bile çok değerli." cevabını verdi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ALİ KOÇ'A TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için kutlama mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u tebrik ediyorum. Ali Koç'a çalışmalarında başarılar diliyor, başkanlık görevini devreden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."