Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mesut Özil'den flaş açıklama! "Tatil yapmaya gelmedim"
Giriş Tarihi: 21.6.2022 19:19 Son Güncelleme: 21.6.2022 19:31

Son dakika: Mesut Özil'den flaş açıklama! "Tatil yapmaya gelmedim"

Son dakika: Mesut Özil’den flaş açıklama! Tatil yapmaya gelmedim

Son dakika haberleri... Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’ye hizmet etmek en büyük arzumdur” dedi.

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kamuoyunda şahsıyla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiayı bilgilendirmek adına açıklama yaptığını vurgulayan Mesut, "Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum" dedi.

"Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim.

Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.

Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur.

Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Yeni oran yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası beklenen veriyi açıkladı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile tüm emekli-memur maaşları hesabı
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli, ne iş yapıyor ve hangi görevlerde bulundu?
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN GÜNCEL LİSTESİ I Son sigara zammı ardından 21 Haziran marka marka sigara fiyatlar! 2022 Sigaraya zam geldi mi?
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...
Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, dün akşam ödüle kim gitti? Final yolunda son adımlar!
Asgari ücret zammı SON DAKİKA gelişmesi: 5000 TL'yi aşacak! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA | Bakan Soylu detayları tek tek açıkladı! 10 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu'!
YKS soruları ve cevapları SON DAKİKA HABERİ ile yayınlandı: İşte TYT, AYT ve YDT kitapçıkları ile YKS soruları ve cevap anahtarı
EMEKLİ ZAMMI temmuz 2022 için son adım! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mesut Özil'den flaş açıklama! "Tatil yapmaya gelmedim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA