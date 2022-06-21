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Giriş Tarihi: 21.6.2022 09:50 Son Güncelleme: 21.6.2022 09:53

Torrent'in alacağı belli oldu! Dudak uçuklatan tazminat...

Torrent’in alacağı belli oldu! Dudak uçuklatan tazminat...

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, tazminat görüşmeleri için için İstanbul'a geldi. Dursun Özbek ve kulüp avukatlarıyla masaya oturan Torrent'in dudak uçuklatan maliyeti belli oldu. İşte tüm detaylar...

Okan Buruk'u bir an önce resmiyete kavuşturmak isteyen Galatasaray yönetimi dün apar topar Domenec Torrent'i İspanya'dan çağırdı. Akşamüstü İstanbul'a inen ve karşılanmayan İspanyol teknik direktör, sinirli bir şekilde Aslantepe'nin yolunu tuttu.

59 yaşındaki çalıştırıcı, Nef Stadyumu'nda Başkan Dursun Özbek ve kulüp avukatları ile masaya oturdu. Torrent, yardımcıları, sportif direktör Sensibile ve yanında getirdiği yabancı scout'un Galatasaray'a faturası toplam 4 milyon Euro'yu buldu.

TORRENT'İN GALATASARAY KARİYERİ

2'si Avrupa Ligi olmak üzere Galatasaray'ın başında 20 maça çıkan Torrent, bu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar sezonu 52 puanla 13'üncü sırada tamamladı.

KARİYERİNİN EN KÖTÜSÜ

Profesyonel teknik direktörlük kariyerinde toplamda 3 takım çalıştıran İspanyol teknik adam, en düşük puan ortalamasını Galatasaray'da elde etti.

1- Flamengo: 1,92

2- New York City: 1,68

3- Galatasaray: 1,30

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Torrent'in alacağı belli oldu! Dudak uçuklatan tazminat...
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