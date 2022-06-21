Torrent’in alacağı belli oldu! Dudak uçuklatan tazminat...

Okan Buruk'u bir an önce resmiyete kavuşturmak isteyen Galatasaray yönetimi dün apar topar Domenec Torrent'i İspanya'dan çağırdı. Akşamüstü İstanbul'a inen ve karşılanmayan İspanyol teknik direktör, sinirli bir şekilde Aslantepe'nin yolunu tuttu.
59 yaşındaki çalıştırıcı, Nef Stadyumu'nda Başkan Dursun Özbek ve kulüp avukatları ile masaya oturdu. Torrent, yardımcıları, sportif direktör Sensibile ve yanında getirdiği yabancı scout'un Galatasaray'a faturası toplam 4 milyon Euro'yu buldu.
KARİYERİNİN EN KÖTÜSÜ
Profesyonel teknik direktörlük kariyerinde toplamda 3 takım çalıştıran İspanyol teknik adam, en düşük puan ortalamasını Galatasaray'da elde etti.
1- Flamengo: 1,92
2- New York City: 1,68
3- Galatasaray: 1,30