Trabzonspor yüzünü yeniden Kouyate’ye döndü!

FİT DURUMU CEZBEDİYOR

Bonservis bedeli ödenmeyecek olması Fırtına'nın iştahını kabartırken, daha önceki dönemlere göre yıldız oyuncunun hiç olmadığı kadar Trabzonspor 'a yakın olduğu öğrenildi. Abdullah Avcı ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek Kouyate ismine sıcak bakıyor. Geçen sezon 31 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcunun fit durumu da geçer not alırken, görüşmelerde ilerleyen günlerde daha somut adımlar atılacak. (Fanatik)