Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray Adası için ne kadar ödeyecek?

Dursun Özbek ve ekibi göreve gelmelerinin ardından Galatasaray Adası'nın yeniden düzenlenmesi için kolları sıvadı. Yapılan fizibilite çalışmalarına göre ortaya çıkan 22 milyon TL'lik bedeli cebinden ödeyeceğini açıklayan Özbek, dün İstanbul Boğazı'nın gözbebeği olan bu adaya gitti.

Ada'nın tadilatı ve yeniden inşa edilmesi adına tüm izinler alınırken dün de ilk kazma vuruldu, makineler çalışmaya başladı. Başkan Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur incelemelerde bulunurken başkan Özbek, "Burası bir sosyal tesis olacak, eskisinden güzel olacak" ifadelerini kullandı.