Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Shkupi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.6.2022 10:57 Son Güncelleme: 22.6.2022 10:57

Fenerbahçe Shkupi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Shkupi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe, sezonu erken açıyor. Yılın ilk hazırlık maçında Fenerbahçe, Makedonya temsilcisi FK Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Dünyaca ünlü Jorge Jesus Fenerbahçe’nin başında ilk maça çıkacak. Karşılaşmaya sayılı saatler kala, Fenerbahçe Shkupi maçı hangi kanalda ve Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı bu akşam saat kaçta soruları sarı lacivertli taraftarlar tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe Shkupi canlı yayın kanalı belli olurken, Jorge Jesus’un muhtemel ilk 11’i de açıklandı. Peki, Fenerbahçe Shkupi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Shkupi maçı canlı yayın kanalı

Bu yıl üç kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Makedonya ekibi, FK Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçeli taraftarlar Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'yi ilk kez izleme şansı elde edecek. Bu noktada, Fenerbahçe Shkupi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları araştırılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe Shkupi canlı yayın kanalı belli oldu. İşte Fenerbahçe Shkupi maçı canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu yıl Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açan Fenerbahçe yılın ilk hazırlık maçını Makedonya temsilcisi Shkupi ile oynayacak. Bu akşam oynanacak olan karşılaşma öncesi Jorge Jesus'un muhtemel 11'i ve Fenerbahçe Shkupi canlı yayın kanalı belli oldu.

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI CANLI YAYIN KANALI!

Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.

İşte Fenerbahçe Shkupi canlı yayın kanalı…

FENERBAHÇE KUZEY MAKEDONYA ŞAMPİYONU SHKUPİ İLE KARŞILAŞACAK!

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınmayla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Fenerbahçe, bugün Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile hazırlık maçı yapacak.

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı. Maç 18:00'da Fenerbahçe Youtube'da yayınlanacak.

Jorge Jesus takımla birlikte ilk maçına çıkıyor. Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda hocası ilk defa Fenerbahçe'yi yönetecek. Maç Fenerbahçe tesislerinde yapılacak.

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Fenerbahçe Shkupi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı bu akşam saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
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