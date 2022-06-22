Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı saat kaçta başlıyor soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'un yönetimindeki ilk maçı sabırsızlıkla bekliyor. Fenerbahçe maçı yayın kanalı ve saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Shkupi maçı canlı izle ekranı

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu yıl Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açan Fenerbahçe yılın ilk hazırlık maçını Makedonya temsilcisi Shkupi ile oynayacak. Bu akşam oynanacak olan karşılaşma öncesi Jorge Jesus'un muhtemel 11'i ve Fenerbahçe Shkupi canlı yayın kanalı belli oldu.

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI CANLI YAYIN KANALI!

Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.

İşte Fenerbahçe Shkupi canlı yayın kanalı…