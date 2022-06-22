Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 22.6.2022 16:47 Son Güncelleme: 22.6.2022 16:47

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?

Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?

Fenerbahçe maçı yayın kanalı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olan Fenerbahçe, yılın ilk hazırlık maçında Makedonya ekibi FK Shkupi ile karşılaşacak. Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ise takımın başında ilk maçına çıkacak. Karşılaşma öncesi, Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı saat kaçta başlıyor soruları araştırılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Fenerbahçe maçı yayın kanalı ve saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Shkupi maçı canlı izle ekranı

Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı saat kaçta başlıyor soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'un yönetimindeki ilk maçı sabırsızlıkla bekliyor. Fenerbahçe maçı yayın kanalı ve saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Shkupi maçı canlı izle ekranı

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu yıl Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açan Fenerbahçe yılın ilk hazırlık maçını Makedonya temsilcisi Shkupi ile oynayacak. Bu akşam oynanacak olan karşılaşma öncesi Jorge Jesus'un muhtemel 11'i ve Fenerbahçe Shkupi canlı yayın kanalı belli oldu.

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI CANLI YAYIN KANALI!

Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.

İşte Fenerbahçe Shkupi canlı yayın kanalı…

FENERBAHÇE KUZEY MAKEDONYA ŞAMPİYONU SHKUPİ İLE KARŞILAŞACAK!

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınmayla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Fenerbahçe, bugün Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile hazırlık maçı yapacak.

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı. Maç 18:00'da Fenerbahçe Youtube'da yayınlanacak.

Jorge Jesus takımla birlikte ilk maçına çıkıyor. Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda hocası ilk defa Fenerbahçe'yi yönetecek. Maç Fenerbahçe tesislerinde yapılacak.

FENERBAHÇE SHKUPİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Shkupi hazırlık maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?
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