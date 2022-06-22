Okan Buruk Galatasaray’a imzayı atıyor! Tarih belli oldu…

Süper Lig'de yeni sezona kabuk değiştirerek girmeye hazırlanan Galatasaray, Okan Buruk'u açıklamaya hazırlanıyor.
Dursun Özbek ve yönetimi, Burak Elmas döneminde göreve getirilen Pasquale Sensibile ve Domenec Torrent'in görevin son verdi.
Sarı-kırmızılı ekibin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktörün imza töreni için de tarih belli oldu.
Galatasaray, Okan Buruk için Cuma günü Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek. İmza töreninin taraftara açık olması bekleniyor.
Buruk, havalimanı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda sonlanmış bir şey yok. O yüzden çok fazla bir şey konuşamayacağım ama burada olmak güzel. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an çok fazla bir şey konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.