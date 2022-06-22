Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okan Buruk Galatasaray’a imzayı atıyor! Tarih belli oldu…
Giriş Tarihi: 22.6.2022 21:14 Son Güncelleme: 22.6.2022 21:19

Okan Buruk Galatasaray’a imzayı atıyor! Tarih belli oldu…

Okan Buruk Galatasaray’a imzayı atıyor! Tarih belli oldu…

Galatasaray’da teknik direktör Domenec Torrent döneminin sona ermesinin ardından prensipte anlaşılan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takım için İstanbul’a gelmişti. Kısa süre içerisinde resmi imzaların atılması beklenen transferde, Okan Buruk’un imza töreni için tarih belli oldu.

Süper Lig'de yeni sezona kabuk değiştirerek girmeye hazırlanan Galatasaray, Okan Buruk'u açıklamaya hazırlanıyor.

Dursun Özbek ve yönetimi, Burak Elmas döneminde göreve getirilen Pasquale Sensibile ve Domenec Torrent'in görevin son verdi.

Torrent'in gönderilmesinin ardından İstanbul'a gelen Okan Buruk, teknik direktörlük koltuğuna oturmaya çok yakın.

Sarı-kırmızılı ekibin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktörün imza töreni için de tarih belli oldu.

Galatasaray, Okan Buruk için Cuma günü Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek. İmza töreninin taraftara açık olması bekleniyor.

Buruk, havalimanı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda sonlanmış bir şey yok. O yüzden çok fazla bir şey konuşamayacağım ama burada olmak güzel. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an çok fazla bir şey konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Temmuz müjdesi! Masadaki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girecek! Müstakbel damat Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 21 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da şampiyonluk adayı elendi...
Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kanada Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman? MİLLİ MAÇ
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu dünya evine girmeye hazırlanıyor! Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe! Galatasaray'dan orta saha çıkarması
Asgari ücret zammı için son viraj! Hesaplamalar yapıldı: net ve brüt 2022 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
BENZİN FİYATINA İNDİRİM BEKLENİYOR! 22 Haziran bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi?
Masterchef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı evlendi! İşte Serhat Doğramacı'nın güzel eşi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Okan Buruk Galatasaray’a imzayı atıyor! Tarih belli oldu…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA