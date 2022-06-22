Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, bu sezon üç kulvarda birden yapacakları yarışta Kim Min-Jae ile olmak istiyor. Portekizli hoca, sistemi için çok önemli gördüğü Güney Koreli stoperden bir yıl daha kalmasını isteyecek.
25 yaşındaki futbolcu, Başkan Ali Koç ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Başkan'ın da kritik sezon öncesi kendisini kaybetmek istemediklerini Güney Koreli yıldıza ileteceği kaydedildi.
NAPOLİ, EVERTON, SEVİLLA VE MONACO PEŞİNDE
Avrupa'dan ciddi teklifler alan başarılı stopere Napoli, Sevilla, Monaco, Everton ve Rennes gibi kulüpler talip. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi olan Kim Min-Jae'nin transferi gerçekleşirse, Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon Euro civarında para gireceği ifade ediliyor.
Mayıs ayında ayak bileğinden sakatlanan ve ülkesinde operasyon geçiren Kim, önceki gece geç saatte İstanbul'a dönerken, havalimanında futbolseverlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmazken, onların geleceği ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.