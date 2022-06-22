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Giriş Tarihi: 22.6.2022 09:28

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş Kim Min-Jae kararı! Ali Koç her yolu deneyecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den flaş Kim Min-Jae kararı! Ali Koç her yolu deneyecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Güney Koreli Kim Min-Jae için Jorge Jesus devreye girdi ve başarılı futbolcuyla bir görüşme yaptı. Başkan Ali Koç da başarılı savunmacıyla görüşüp çarpıcı bir teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, bu sezon üç kulvarda birden yapacakları yarışta Kim Min-Jae ile olmak istiyor. Portekizli hoca, sistemi için çok önemli gördüğü Güney Koreli stoperden bir yıl daha kalmasını isteyecek.

25 yaşındaki futbolcu, Başkan Ali Koç ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Başkan'ın da kritik sezon öncesi kendisini kaybetmek istemediklerini Güney Koreli yıldıza ileteceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon başında Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro bonservisle transfer edilen ve yıllık 3 milyon Euro kazanan Kim'e, Başkan Ali Koç'un sözleşmesinde düzeltme yapmayı dahi teklif edeceği gelen bilgiler arasında.

NAPOLİ, EVERTON, SEVİLLA VE MONACO PEŞİNDE

Avrupa'dan ciddi teklifler alan başarılı stopere Napoli, Sevilla, Monaco, Everton ve Rennes gibi kulüpler talip. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi olan Kim Min-Jae'nin transferi gerçekleşirse, Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon Euro civarında para gireceği ifade ediliyor.

Mayıs ayında ayak bileğinden sakatlanan ve ülkesinde operasyon geçiren Kim, önceki gece geç saatte İstanbul'a dönerken, havalimanında futbolseverlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmazken, onların geleceği ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den flaş Kim Min-Jae kararı! Ali Koç her yolu deneyecek...
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