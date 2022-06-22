Sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonuna Fatih Terim ile başlamış, ligdeki kötü sonuçların ardından deneyimli futbol adamıyla yollar ayrılmış ve takımın dümenine Domenec Torrent geçmişti. Ayrıca başkan Burak Elmas ve ekibi, sportif direktörlük koltuğunu da Pasquale Sensibile'ye emanet ederken, bu isimlerin gelişi ve ardından da takıma katkısı hep sorgulandı. Elmas ve kurmaylarının gitmesinin ardından yeni yönetim ise yolları ayırmak için masaya oturduğunda beklenenden fazla bir tazminat yükü ile karşılaştı.