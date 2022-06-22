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Giriş Tarihi: 22.6.2022 09:06

Son dakika Galatasaray haberleri: Torrent ve ekibine ödenecek tazminat dudak uçuklattı! 1 sezon çöpe gitti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Torrent ve ekibine ödenecek tazminat dudak uçuklattı! 1 sezon çöpe gitti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 2021-22’de ligde kazandığı 3.1 milyon Euro’luk puan primlerinin 2 milyon 850 bin Euro’sunu Torrent ve ekibine öderken bir sezonluk emekten geriye sadece 250 bin Euro kaldı.

Galatasaray'da Domenec Torrent ve ekibi ile yollar ayrılırken ortaya çıkan tazminatın bedeli ise dudak uçuklattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2021-22 sezonuna Fatih Terim ile başlamış, ligdeki kötü sonuçların ardından deneyimli futbol adamıyla yollar ayrılmış ve takımın dümenine Domenec Torrent geçmişti. Ayrıca başkan Burak Elmas ve ekibi, sportif direktörlük koltuğunu da Pasquale Sensibile'ye emanet ederken, bu isimlerin gelişi ve ardından da takıma katkısı hep sorgulandı. Elmas ve kurmaylarının gitmesinin ardından yeni yönetim ise yolları ayırmak için masaya oturduğunda beklenenden fazla bir tazminat yükü ile karşılaştı.

TFF'DEN GELEN PARANIN FAZLASI ÖDENDİ

Domenec Torrent'e 1.5 milyon Euro, 2024 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan Pasquale Sensibile'ye de 700 bin Euro fesih bedeli ödenirken, toplamda tüm ekip için kasadan çıkan para 2 milyon 850 bin Euro'ya ulaştı. Aslan bu sezon takımı ligde düzeltmesi için getirdiği Torrent ve kurmaylarına ise bir sezon TFF'den kazandığı paradan fazlasını ödedi.

SADECE 250 BİN EURO...

14 galibiyet için 42 milyon TL, 10 beraberlik için de 15 milyon TL kazanan sarı-kırmızılılar 57 milyon TL (3.1 milyon Euro) alabildi. Bir yıl boyunca kazanılan bu paraların sadece 250 bin Euro'su G.Saray'a kaldı, gerisi ise Torrent ve ekibinin cebine gitti.

RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray, Torrent'in kovulduğunu dün sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla ilan etti: "Teknik Direktör Domenec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julian Jimenez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir."

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Son dakika Galatasaray haberleri: Torrent ve ekibine ödenecek tazminat dudak uçuklattı! 1 sezon çöpe gitti...
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