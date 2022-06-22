Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...
Giriş Tarihi: 22.6.2022 07:02 Son Güncelleme: 22.6.2022 07:04

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sportif direktör Cenk Ergün'ü açıklayan ve teknik direktör Okan Buruk'u açıklamaya hazırlanan sarı kırmızılılar, transferde de düğmeye bastı. Transferde hata yapmak istemeyen Cimbom'da yeni sportif direktör Cenk Ergün, önceliklerinin orta saha bölgesi olacağını açıklamıştı. İşte Galatasaray'ın listesindeki ve kadrosuna katmak istediği isimler...

Seçimi atlatan ve Dursun Özbek'i başkan seçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

Dursun Özbek seçilmesinin ardından teknik direktör Domenec Torrent ile devam etmeyeceğini duyurmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

Geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'e ziyarette bulunan Özbek, yeni hoca konusunda açıklamalarda bulunmuş ve "Teknik direktör konusu önümüzdeki hafta belli olur." diyerek bu haftayı işaret etmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

Cimbom'da gözler yeni çalıştırıcının kim olacağına çevrilirken, Torrent'le sözleşme feshinin ardından bu açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

Sarı-kırmızılıların İspanyol çalıştırıcının yerine Okan Buruk'la anlaşma sağlanması ve 2 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

Cimbom'da tüm gözler bu gelişmelerin sonucunu beklerken, sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollar ayrıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

İtalyan direktör sonrası Aslan'da bu koltuğa ise Cenk Ergün getirildi. Ergün imza sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

Cenk Ergün ise yeni görevinin ardından teknik direktörle ilgili gelen soruya, "Galatasaray'ın şu an devam eden bir teknik direktör sözleşmesi var. Birçok isim geçiyor. Okan Hoca'nın (Buruk) da ismi geçiyor. Hali hazırda bir teknik direktörümüz olduğu için diğer isimlerden bahsetmek doğru olmayacaktır. Onun zamanı da mutlaka gelecektir." dedi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

ÖNCELİK ORTA SAHADA

Transfer konusuna da değinen Ergün, "Galatasaray'ın kadrosunda bizimle devam edecek olan birçok oyuncu var. Ama bunun dışında ilk önce eksik gördüğümüz bölgelere çalışmalar yapacağız. Transfer döneminin getirdiği değişiklikler mutlaka olacak. İlk etapta orta sahaya çalışmamız olacak. Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak oyuncuları takımımıza katacağız. Aramızdan ayrılanlar olabilir, gidenler dönebilir. Bunlar futbolda var." ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

Tüm bu açıklamalar sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlarda orta saha bölgesine kimin geleceği merak konusu oldu. İşte Cimbom'un transfer listesi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

LİSTE BAŞI XEKA

Lille'le sözleşmesi biten Xeka, sarı-kırmızılıların transfer listesinde önemli bir konumda bulunuyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

27 yaşındaki oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, "Xeka, kesin olarak Lille'de kalmayacak. Yeni bir meydan okuma istiyor" demişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

2018'den bu yana Fransız ekibinin formasını giyen Portekizli isim, burada 144 maça çıktı ve 9 gol-7 asistlik performans gösterdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

CHEIKHOU KOUYATE'DE TEMASLAR BAŞLADI

Galatasaray'ın istediği bir diğer isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren Cheikhou Kouyate...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da istediği Senegalli yıldız için Cimbom'un 2 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

2018'den beri Ada temsilcisinde forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

RUSYA'DAN DMITRI BARINOV İDDİASI

Orta saha için iddiaların ardı arkası kesilmezken, Rus basını Cimbom'un Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Barinov'un peşinde olduğunu yazdı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan ve 2 asist yapan 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023'te sona erecek. Rus önliberonun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

FLORENTINO LUIS GİRİŞİMİ

A Spor'un derlediği habere göre; yönetimin geçtiğimiz sezon Getafe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Benfica'da bulunan Florentino için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

22 yaşındaki Portekizli oyuncunun kiralanması gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan genç isim, 2 asistlik katkı sağladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...

Portekiz temsilcisiyle 2024'e kadar mukavelesi bulunan Florentino'nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'dan orta saha bombası! Okan Buruk sonrası imzalar peş peşe...
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