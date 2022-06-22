OKAN BURUK: BURADA OLMAK GÜZEL

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Okan Buruk, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Daha sonuçlanmış bir şey yok. O yüzden bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Burada olmak güzel.