Teknik diretkrölük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken, öncelik orta sahaya verildi.
En az 2 adet üst düzey orta sahayı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme, PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı geldi.
Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an bu konuyla ilgili fazla konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.
PSG'NİN YILDIZI GÜNDEMDE
Tenkik direktör sorununu çözen sarı-kırmızılılar, transferde gaza bastı. Galatasaray yönetimi, bu alana önemli bir ismi getirerek sorunu çözmeyi düşünüyor.
Sportif Direktör Cenk Ergün, gündemine PSG'in 32 yaşındaki yıldızı Idrissa Gana Gueye'yi aldı.
GUEYE İÇİN 5 MİLYON EURO
Akşam'da yer alan habere göre; Fransız ekibi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Senegalli'nin kadroya dahil edilmesi için tüm şartlar zorlanacak. Cim-Bom, bonservis bedeli için 5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.
PSG 30 MİLYON EURO ÖDEDİ
Gueye, bu sezon 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzeri tam 33 resmi maçta görev yaptı. 2 bin 43 dakika sahada kalan başarılı oyuncu 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro. Gueye, 2019 yılında, Everton'dan PSG'ye transfer olmuştu. Fransız ekibi tam 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.